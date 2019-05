Fratelli la Bufala si rifà il look. Prossimo obiettivo le capitali europee

Fratelli la Bufala ha completato il proprio rebranding. Nuova immagine e nuovi concept, generati dall’individuazione degli elementi fondanti dell’identità di marca, oggi riattualizzati e sviluppati come vettori della nuova strategia di comunicazione. Come racconta SpotandWeb, il logo alleggerito e semplificato non abbandona i tratti distintivi del marchio: il corno della bufala e il sole stilizzato. Una ripartenza che prende il via, simbolicamente, dalla “distruzione” del logo che viene poi ricomposto, in collaborazione con lo Studio RDP, in una versione più attuale ma in continuità con l’identità del marchio e le sue radici.

Il rinnovamento è evidente soprattutto nell’estetica e nella organizzazione dei locali che puntano su un’atmosfera luminosa ed essenziale grazie ad una palette di colori pastello, pur mantenendo qualche elemento di eccentricità e originalità, come il forno a forma di corno rosso, in bella mostra presso il nuovo store di Milano San Babila e l’Albero delle Mozzarelle, presente sia a San Babila che a Mergellina.



Fratelli la Bufala infatti riparte dall’Italia con una visione sempre più internazionale che guarda, nel breve e medio periodo, alle capitali europee e al mondo intero.