"Fratelli La Bufala" si rilancia aprendo a Napoli il flagship store in Italia.

Parte da Napoli, dopo quindici anni dalla nascita, il rilancio del marchio campano Fratelli La Bufala pizzaioli nel mondo con la trasformazione del ristorante di Mergellina nel suo primo Flagship store in Italia. Si tratta della nuova strategia di retail made in Italy che mette al centro della propria offerta i prodotti della tradizione campana, primo fra tutti i derivati del latte e della carne di bufala contrassegnati con marchio Dop. Primo Flagship store a Napoli, nell’edificio storico di fronte il terminale degli aliscafi, cui seguiranno a breve quelli di Roma, Milano e poi Londra. Il progetto è stato messo a punto dalla holding napoletana A Cento Spa, di cui è azionista di maggioranza Lelia Castellano, architetto, e dall’amministratore delegato di lusso, Giovanni Galbiati (nella foto), milanese, che ha ricoperto per vent’anni ruoli di responsabilità in aziende del fashion, tra le quali Gianni Versace, Brioni, Mc Arthur Glenn, maturando esperienze di livello internazionale. Del gruppo fanno parte anche altri marchi dell’alta ristorazione, come Mamma Oliva, Vulcania e Baobab, sempre con la stessa mission: essere ambasciatori della napoletanità nel mondo. Il marchio Fratelli La Bufala nasce nel 2003: la leggenda vuole i tre fratelli Giuseppe, Antonio e Gennaro La Bufala intraprendere strade diverse in giro per il mondo per poi ricongiungersi sotto il segno della più radicata tradizione culinaria napoletana. La realtà, meno romanzata, rileva invece un’idea imprenditoriale di Geppi Marotta, presidente della holding fino al 2014, anno della sua prematura scomparsa. Oggi Fratelli La Bufala conta 66 ristoranti, di cui 55 in Italia e 11 all’estero, circa 30 company owned ed il resto in franchising. Con un giro d’affari di circa 60 milioni di euro, intende imporsi come realtà leader nel settore della ristorazione di qualità e conta di proseguire nel percorso di crescita già avviato con le aperture all'estero.