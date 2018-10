Fumo, stop "viagra da svapare". Ecco che cos'è. L'allarme

Fumo, stop "viagra da svapare". Allarme liquidi e-cig per disfunzione erettile

Allarme 'viagra da svapare' negli Stati Uniti. La Food and Drug Administration (Fda) ha infatti redarguito, con una lettera di avvertimento, l'azienda cinese HelloCig Electronic Tech Company, che vende liquidi per sigarette elettroniche contenenti due farmaci contro l'impotenza. Nessun farmaco, segnala la Fda, può essere venduto per l'uso con questi dispositivi, perché non esistono studi di sicurezza in merito, e in questo caso principi attivi come tadalafil e sildenafil possono, ad esempio, interferire con terapie anti-ipertensive, abbassando pericolosamente la pressione.



Come riporta il 'Daily Mail' on line, uno dei due prodotti in questione, 'E-Cialis HelloCig E-Liquid', contiene sia tadalafil che sildenafil. Ne esiste anche un altro, E-Rimonabant, che contiene sildenafil ma viene pubblicizzato usando il nome di un medicinale contro l'obesità. "Non ci sono prodotti per e-cig approvati che contengano medicinali da prescrizione o altri farmaci che richiedono la supervisione di un medico", ribadisce il commissario della Fda Scott Gottlieb.



"I farmaci soggetti a prescrizione - aggiunge - sono attentamente valutati ed etichettati in modo da riflettere i rischi e le potenziali interazioni con altri prodotti. 'Svapare' degli ingredienti attivi è una via di somministrazione inefficace e può essere pericolosa. Questa azione fa parte dell'ampio sforzo messo in campo dalla Fda per regolamentare la sicurezza dei prodotti 'vaping' e reprime affermazioni ingannevoli e liquidi illegali e pericolosi che possono invogliare i giovani o mettere a rischio i consumatori". L'azienda avrà 15 giorni di tempo per rispondere all'Agenzia Usa precisando come intende procedere per correggere il suo comportamento illecito.