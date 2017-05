Fumo passivo: arriva orsetto che protegge i bimbi avvisando con colpi di tosse

Fumo passivo: arriva l’orsetto che protegge i bimbi con colpi di tosse

Si chiama Ector, l’orsetto prodotto dalla Trudy e protagonista della campagna lanciata dalla Roche Roma, che protegge i bimbi dal fumo passivo avvisando con colpi di tosse quando il livello di fumo passivo diventa rischioso.

Allarme fumo passivo in Italia: il 52% dei bambini nel secondo anno di vita è esposto abitualmente al fumo passivo. Il 49% dei neonati e dei bambini fino a 5 anni è figlio di almeno un genitore fumatore e il 12% ha sia mamma che papà consumatori di sigarette. E' invece 1 neonato su 5 ad avere una madre fumatrice. Una situazione "allarmante", commenta l’azienda Roche, che, per sensibilizzare gli adulti sul tema del fumo passivo e favorire la protezione dei piccoli lancia 'Ector The Protector Bear', il progetto promosso con il patrocinio di Women Against Lung Cancer in Europe (Walce) e la collaborazione di Trudi.

La prevenzione nei confronti dei danni del fumo, tumore al polmone in primis, deve essere diffusa in tutte le fasce di popolazione, a partire dalle scuole", spiega Stefania Vallone, segretario di WALCE e Presidente di LuCE (Lung Cancer Euroe). "Solo cosi' potremo combattere agli esordi una malattia che rimane ancora difficile da trattare anche se le nuove terapie offrono oggi possibilità insperate fino a qualche anno fa".

A fianco dei bambini arriva, quindi, Ector The Protector Bear, l'orsacchiotto protagonista del progetto di sensibilizzazione contro il fumo passivo: un peluche speciale perché Ector, l’orsetto che protegge i bimbi dal fumo passivo, tossendo scoraggia i fumatori, avverte i genitori ed educa i bambini a tenersi lontani dalle minacce del fumo. Grazie a un sensore posto al suo interno sviluppato da The FabLab, l’orsetto Ector tossisce ogni volta che qualcuno fuma vicino a lui.

Il fumo indiretto è nocivo: è strettamente correlato allo sviluppo di tumori, malattie del sistema cardiocircolatorio e respiratorio. Negli adulti e tanto più nei bambini - spiega Giulia Pasello, dirigente medico, Uoc di Oncologia 2, Istituto oncologico veneto di Padova - Ogni anno in Italia ci sono circa 150-300 mila bronchiti e polmoniti sotto i 18 mesi, patologie che si possono ricondurre anche all'esposizione cronica al fumo e causano circa 15 mila ospedalizzazioni nei reparti pediatrici"

Ector The Protector Bear, prodotto da Trudi, è un orsetto che presta il suo nome a una campagna di informazione che verrà veicolata attraverso un video informativo e un sito (www.ectortheprotector.com), per essere sempre informati sul progetto e ricevere tutti gli aggiornamenti.

Su www.ectortheprotector.com è possibile trovare materiale sul rischio associato al fumo e sul tema della prevenzione: il video, che verrà diffuso anche attraverso i canali social, associato all'#EctorTheProtector, mostra quali sono questi rischi e chiama gli utenti ad agire, a proteggere chi sta loro vicino.

Inoltre, sul sito è possibile iniziare a conoscere da vicino Ector: dai disegni dell'idea creativa alle diverse fasi di realizzazione, fino alle foto dei primi prototipi, seguire da vicino il progetto e avere la possibilità di accogliere Ector a casa propria.

La seconda fase della campagna contro il fumo passivo partirà in autunno e prevede, in occasione del mese mondiale di sensibilizzazione del tumore al polmone, la distribuzione di Ector nell'ambito di incontri organizzati da WALCE all'interno di corsi pre-parto in alcune città italiane.