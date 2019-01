Gb, a 55 anni scopre di non essere fertile. Ma ha tre figli: non sono suoi

Incredibile scoperta a 55 anni: non è il padre biologico di quelli che per una vita ha creduto essere i suoi tre figli, il maggiore e due gemelli. E' capitato a un milionario inglese, Richard Mason, a cui i medici hanno diagnosticato una fibrosi cistica che lo aveva reso sterile dalla nascita. E così ha scoperto l’infedeltà della ex moglie Kate, che ha ammesso di avere avuto i tre ragazzi, oggi di 23 e 19 anni, da una relazione extra coniugale.

La coppia aveva divorziato per altri motivi nel 2008 ma adesso la scoperta del vecchio tradimento di Kate ha inclinato ancora di più i rapporti e rischia di minare anche la relazione tra padre e figli: solo uno dei gemelli continua a parlare con l'ex padre. "Seguo su Facebook cosa fanno e mi si spezza il cuore perché ho visto che il più grande si è laureato, ma non sono stato invitato. Non sono loro padre: non sono neppure un amico di famiglia. Sono solo un tizio che era lì mentre crescevano. Il futuro è deprimente: aspettavo le gioie di lauree, matrimoni, nipoti, le speranze e le paure nell'aiutarli e guidarli lungo il cammino. Tutto ciò mi è stato rubato nel modo più brutale possibile".

Come scrive il "Mail on Sunday", Mason ha raccontato: "In un istante ho scoperto di non avere in realtà figli. È come un lutto, ma in qualche modo è anche peggio, perché va al cuore di chi pensi di essere. Quando qualcuno ti chiede del tuo passato gli dici che sei il padre di tre ragazzi: è il modo in cui definisci te stesso. Cominci a mettere in questione tutto ciò che pensavi di sapere quando un simile, fondamentale pilastro della tua vita viene improvvisamente rimosso. Non sapevo più chi ero. Non sai cosa è reale e cosa no: è come se vivessi nel film Matrix".

La ex moglie è stata citata in giudizio per frode, ma invece dei 4 milioni di "liquidazione" post divorzio che Mason le aveva chiesto di restituire ha patteggiato e pagato 250mila sterline, ottenendo di mantenere segreta l’identità dell'amante.

E nemmeno ai ragazzi pare interessare la vera identità del padre. Ma la Gran Bretagna, e non solo dato che la storia sta facendo il giro dell'Europa, ora si chiede: che cosa rende davvero padri?