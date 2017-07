George Clooney e Amal: per il primo weekend di vacanza scelgono Milano

Vip: George Clooney teme attentati in Gb, vuole tornare negli Usa

Benche' sia schierato in prima fila tra i tanti detrattori ad Hollywood del presidente Donald Trump, George Clooney starebbe pensando di abbandonare la casa da 20 milioni di sterline che ha fatto ricostruire nel Berkshire perche' preoccupato dai rischio attentati terroristici in Gran Bretagna. Ora che e' padre di 2 gemelli (Ella e Alexander) con la moglie Amal, il divo di Hollywood starebbe progetto il ritorno a casa negli Usa in California dove si sentirebbe piu' al sicuro che nella campagna inglese.

Vip, primo volo sul jet privato per i gemelli Clooney

Intanto, come documentato dal sito TMZ, i piccoli gemelli Clooney, Ella e Alexander, a solo un mese dalla nascita, hanno fatto il loro primo volo in jet privato. La meta? Milano. Il nostro Paese è sempre nel cuore di Clooney, che ha casa sul lago di Como e che si è sposato a Venezia.