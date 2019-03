Georgina Rodriguez sexy bikini rosso: testimonial per Yamamay Beachwear. FOTO

Georgina Rodriguez sexy su Instagram nella prima foto che la ritrae come testimonial d'eccezione per Yamamay. Collezione beachwear del marchio che la vede ritratta con indosso un costume due pezzi rosso che ha fatto letteralemente impazzire i suoi numerosi followers su Instagram.

Georgina Rodriguez per Yamamay Beachwear: primo lavoro "italiano"

E' il primo lavoro "italiano" della modella 25enne che si dichiara soddisfatta e felice di collaborare con un brand come Yamamay: "Volevo davvero condividere con voi il mio nuovo progetto con l’azienda Yamamay. Grazie per avermi scelto e per aver riposto fiducia in me, grazie per far avermi fatto parte della vostra meravigliosa famiglia". Georgina diventa così i lvolto di un brand capace di valorizzarne la sensuale fisionomia rendendola vera e indiscussa protagonista.

9, 5 milioni di followers, dovuti anche alla notorietà del suo "partner in crime" Cristiano Ronaldo; un amore profondo quello che li lega tale da portarla ad emozionarsi durante le partite del marito, da cui ha avuto tre figli (Cristiano Jr e i gemelli Eva e Matteo avuti dal calciatore grazie a madri surrogate, e Alena Martina)