Gianluca Ansalone nuovo Head of Public Affairs di Novartis Italia

Gianluca Ansalone è il nuovo Head of Public Affairs del Gruppo Novartis in Italia. La nomina è nell’ambito della strategia aziendale nelle sue diverse compagini volta a rafforzare il dialogo con le istituzioni e con i principali stakeholder, e a consolidare il ruolo di interlocutore di rilievo per il sistema sanitario.

“Per me – commenta Gianluca Ansalone, Head of Public Affairs – è un onore entrare a far parte di Novartis, che è un punto di riferimento nel settore della salute e che è impegnato a garantire un accesso sostenibile all’innovazione. Il mio contributo sarà rivolto a consolidare e rafforzare le condizioni per un dialogo proficuo tra Azienda, Governo e Istituzioni, per contribuire allo sviluppo e alla crescita del Paese”.

Gianluca Ansalone, che riporta al Country President di Novartis Italia, Pasquale Frega, ha una lunga esperienza nelle relazioni istituzionali, sia a livello aziendale che all’interno di istituzioni e organismi di Governo. Quattro anni in Finmeccanica come International Affairs Manager, dal 2006 ha svolto incarichi istituzionali presso la Presidenza del Consiglio, il Senato e come membro dello Staff del Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica.

Dopo l’esperienza di Managing Director di Method Investments & Advisory Ltd, una società di investment banking, dal 2015 ad oggi, ha ricoperto il ruolo di Head of Corporate Affairs, Media & Communication in BAT – British American Tobacco Italia.

Ansalone è docente di Geopolitica alla SIOI, Università di Roma – Tor Vergata, e di Lobby, Public Affairs e Comunicazione Istituzionale allo IULM di Roma e all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.