Gianluca Vacchi confessa: il suo cuore batte solo per la 14enne Ginevra -FOTO

Dopo la fine della storia con Giorgia Gabriele, Gianluca Vacchi ha occhi solo per la bella Ginevra Mavilla, 14 anni, figlia di amici carissimi. Capelli lunghi e biondi, corpo adolescenziale e sorriso angelico, la giovane è già una piccola celebrità sui social e compare in tantissime fotografie dell'imprenditore più chiacchierato del momento.

“Ginevra per me è come una figlia" ha scritto Vacchi sul suo profilo. "Ha 14 anni ed è nella mia vita da quando ne aveva 5. È difficile spiegare quanto amore provo per lei, quello che posso dire è che lei è stata, è e sarà per sempre parte della mia vita. Seguitela su Instagram”.

Quanto alla sua storia con la splendida Giorgia Gabriele, pare sia stato proprio Vacchi a voler scrivere la parola fine. Quale sarà il destino della sua "partner di ballo" non si sa, intanto, tra un tuffo un piscina, una corsa in moto e un selfie, mr Enjoy si gode la vita con Ginevra, coetanea virtuale e figlia ideale.