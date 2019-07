Giffoni, Original Marines premia "You'll never walk alone" del cinese Geng Xu

Per il quarto anno consecutivo main sponsor di Giffoni Film Festival, Original Marines assegna per la prima volta il premio speciale intitolato al brand a un film in concorso nella categoria Elements + 10. Vincitore del premio è il film “You’ll never walk alone” del regista cinese Geng Xu, per l’approccio poetico e al tempo stesso concreto adoperato nella narrazione, perché è una storia di formazione capace di emozionare e far riflettere, ricca di passione, amicizia e coraggio, tutti elementi in linea la filosofia del brand della Imap Export.

Un riconoscimento voluto da Original Marines che condivide i valori di Giffoni Film Festival, ne sostiene la creatività e la scelta di assegnare questo premio, oltre a rendere ancora più forte il legame con la manifestazione, consente al brand di dimostrare in modo diverso e originale quanto siano importanti i bambini e quanto il loro mondo sia speciale.

Per la 49esima edizione di Giffoni Film Festival, Original Marines ha realizzato anche le maglie della giuria, del team tecnico e dei masterclasser che hanno animato le quattro sezioni - Cult, Connect, Music&Radio ed Eco - per un totale di 16.200 t-shirt. Un Fauno Drago, creatura magica che protegge il mondo e l’aria dalle aggressioni provenienti dall’oscurità è il protagonista dell’illustrazione al centro delle maglie. Il drago rappresenta la bellezza magica della natura, la forza e l’importanza dell’elemento aria, fondamentale perché composizione essenziale della vita. “Aria” è anche il tema della 49esima edizione del Festival.