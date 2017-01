Gillette lancia il nuovo rasoio Gillette ProShield

Secondo gli ultimi studi, la maggior parte degli uomini, quando si rade, raggiunge l’incredibile numero di 170 passaggi di rasoio sul volto. 120 di questi passaggi, inoltre, vengono effettuati sulle medesime parti anche dopo la rimozione del gel da barba. Nonostante le grandi innovazioni nella tecnologia di costruzione delle lame, molti uomini continuano a vivere la problematica delle irritazioni, dovute a un numero eccessivo di passaggi del rasoio sul volto.

Gillette®, piuttosto che chiedere agli uomini di cambiare le proprie abitudini, ha deciso di introdurre sul mercato una testina appositamente progettata per proteggere dalle irritazioni. Il nuovo Gillette Fusion® ProShield™, grazie alle sue strisce lubrificanti poste sia prima che dopo le lame, è il massimo che la tecnologia possa offrire in fatto di protezione dalle irritazioni, a prescindere dal numero di passaggi di rasoio sul viso.

Gli uomini oggi sono diventati sempre più attenti alla cura di sé, dalla ricerca di un look sempre al passo con i tempi fino al ricorso ai più avanzati metodi per valorizzare il proprio aspetto e sentirsi a proprio agio in ogni situazione. Cambiano le abitudini anche in fatto di rasatura ma, come spesso accade per le abitudini, queste si traducono quasi sempre in comportamenti pressoché involontari: gesti fatti in modalità “pilota automatico”.

Tra queste, impettirsi quando ci si sente minacciati, toccarsi i capelli se si è pensierosi, sfiorarsi le labbra in presenza di una ragazza che ci attrae o, appunto, fare un incredibile numero di passaggi mentre ci si rade.

Quando si entra in modalità pilota automatico durante la rasatura, si arriva a fare decine di passaggi anche dopo aver rimosso il gel da barba; e radere una zona non lubrificata comporta molti svantaggi, fra cui l’irritazione della pelle, rossori e dermatiti. Tutte conseguenze che di certo non fanno sentire a proprio agio. Ecco perché Gillette ha sviluppato Fusion ProShield, il rasoio studiato appositamente per proteggere dalle irritazioni. Si tratta di una vera innovazione e consiste nell’aggiunta di una speciale striscia lubrificante prima delle lame, per offrire la massima protezione della pelle, garantendo, nel contempo, un taglio preciso e grande profondità di rasatura.

“Grazie alle nostre tecnologie attuali fare molti passaggi con il rasoio non è ormai necessario, ma le brutte abitudini sono dure a morire” Ha dichiarato Javier Riaño, Direttore Commercial Operations P&G Sud Europa responsabile del marchio Gillette “Noi di Gillette ci impegniamo quotidianamente nel migliorare l’esperienza di rasatura ed ecco perché siamo orgogliosi di presentare il nuovo Fusion ProShield, un rasoio innovativo con strisce lubrificanti, sia prima che dopo le lame, che proteggono il viso dalle irritazioni da rasatura”.

Caratteristiche del prodotto:

Il nuovo ProShield ha una doppia striscia lubrificante: PRIMA e dopo le lame, per proteggere dalle irritazioni

ProShield mantiene e garantisce tutte le caratteristiche e innovazioni contenute nelle lame ProGlide

Lame sottilissime che riducono frizione e resistenza 1

Il più avanzato rivestimento delle lame mai fatto da Gillette

La barra stabilizzante che mantiene la distanza ottimale fra le lame per un comfort eccezionale

MicroComb che aiuta a indirizzare le stoppie verso le lame

Lama di precisione, nel retro, per definire contorni e basette

Le lamette Proshield sono montate sull’impugnatura FlexBall:

L’impugnatura, grazie al movimento pivotante, segue i contorni e la forma del viso garantendo una rasatura più precisa e profonda2

Disponibile in due varianti:

Versione ProShield (Yellow / Giallo)

Versione ProShield Chill™ con tecnologia rinfrescante (Blu)

Tutte le lamette ProShield sono compatibili con qualsiasi rasoio della linea Fusion

Gillette, infatti, dapprima ha rivoluzionato il mondo della rasatura con Fusion ProGlide con tecnologia FlexBall e ora si accinge a innovare la tecnologia delle lamette di ricarica con Fusion ProShield. Già più di 25 milioni di uomini sono passati a FlexBall e, con Fusion ProShield, l’esperienza di rasatura si appresta a migliorare ulteriormente con il rasoio Gillette più tecnologicamente avanzato di sempre.

Gillette Fusion ProShield sarà disponibile nei negozi e nelle principali catene di supermercati italiani a partire da Marzo 2017. Gillette Fusion ProShield ha un prezzo consigliato al pubblico di: Rasoio 9.99€* e ricariche lame x3 14.99€* (*Il prezzo finale al pubblico è a discrezione del rivenditore)

Per ulteriori informazioni su Gillette Fusion ProShield, e su tutta la gamma Gillette, visita il sito www.gillette.it

A proposito di Gillette

Per più di 110 anni, Gillette ha sviluppato prodotti di precisione e dalle performance senza precedenti – migliorando la vita di oltre 750 milioni di uomini in tutto il mondo. Dalla rasatura di barba e corpo, alla cura della pelle e alla protezione dal sudore, Gillette offre una grande varietà di prodotti, tra cui rasoi, gel da rasatura (gel, schiume e creme), skin care, dopobarba, deodoranti e bagnoschiuma. Per maggiori informazioni e per le ultime novità su Gillette, visita http://www.gillette.it .

A proposito di Procter & Gamble

P&G ha più di 5 miliardi di clienti in tutto il mondo con i suoi brand. La Società ha uno dei più forti portafogli di prodotto in termini di livello di fiducia, qualità e marchi di leadership, tra cui Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, Wella® e Whisper®. P&G è attiva in circa 70 paesi in tutto il mondo. Per le ultime notizie e informazioni approfondite su P&G sui suoi marchi, visitare http://www.pg.com

1 primo rasoio 4 lame vs. Gillette Fusion

2 fra i rasoi Gillette Fusion