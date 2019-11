Giorgia Meloni e le parodie web che aumentano la sua popolarità

“Io sono Giorgia” sta diventato sempre più virale nel web. Il montaggio rap del comizio che la leader di Fratelli d’Italia ha tenuto in piazza San Giovanni a Roma lo scorso 19 ottobre, è già arrivato a 5 milioni di visualizzazioni. “L’opera” è di due dj ventenni che trovano la “base giusta” per il “testo giusto”. Come hanno spiegato al Corriere della Sera, i due ragazzi volevano dare un taglio critico al filmato ma evidentemente non ci sono riusciti del tutto: “Tutto avremmo voluto fuorché diventasse un inno per lei”.

Non è la prima volta che la Meloni viene remixata, infatti qualche tempo fa una nave delle ong che trasportava migranti battente bandiera olandese è stata al centro di grandi discussioni che hanno visto la stessa Meloni protagonista. “O l’Olanda mi dice che sta facendo un atto ostile contro di noi, o l’Olanda mi dice che non riconosce la Sea Watch e allora si fanno sbarcare queste persone e la nave si affonda” questa l’arringa di allora che viene riprodotta in forma di samba e diventa a Propaganda live su La7 in un ritmatissimo “Ollolanda”. Anche qui l’intento è inizialmente critica ma la leader coglie al volo l’opportunità e, come per Io sono Giorgia, si confeziona perfino una maglietta a tema.