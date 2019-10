Giorgio Armani torna a Dubai per presentare la collezione Cruise 2021

Giorgio Armani torna a Dubai nell'aprile del 2020. Ad annunciarlo una nota della società del brand di Via Borgonuovo. Re Giorgio sarà a Dubai per presentare la collezione Cruise 2021, in occasione della riapertura della boutique Giorgio Armani, all’interno del Dubai Mall.

Dopo la sfilata della collezione Giorgio Armani Cruise dello scorso maggio a Tokyo, la scelta di Dubai testimonia il legame speciale che lega lo stilista alla città, nella quale ha inaugurato nel 2010 il suo primo Armani Hotel.

“Sono molto felice di tornare dopo dieci anni a Dubai, e proprio in occasione dell’Expo 2020 che la vedrà protagonista. Lussuosa e affascinante, con un’anima rivolta al futuro, sempre all’inseguimento dell’immaginazione, è il luogo perfetto per presentare la mia collezione Giorgio Armani Cruise 2021”, dice Giorgio Armani.

La collezione Giorgio Armani Pre-Fall è in programma il prossimo 14 novembre all’Armani/Teatro di Milano.