Giornata del bacio, quello tra Fedez e Ferragni il più viral del 2017

Un gesto semplice ma che racchiude in sé una miriade di sentimenti e di emozioni difficilmente replicabili in altro modo. Il bacio è da sempre il gesto simbolo degli innamorati e ai tempi dei social network non può che ricoprire un ruolo di primo piano quando si parla di coppie celebri. Sempre più personaggi famosi si fanno ritrarre mentre si baciano, e questo non fa che innalzare la loro popolarità come coppia. Ma qual è ilbacio che più di tutti ha appassionato gli italiani nella prima parte del 2017 e che ha portato questi personaggi agli onori della cronaca? Sicuramente il più celebre è il bacio Fedez-Ferragni in occasione del concerto del cantante all’Arena di Verona, durante il quale il giovane rapper ha chiesto la mano della famosa fashion blogger in maniera decisamente plateale (69%). Medaglia d’argento per il bacio fra Max Biaggi e Bianca Atzei avvenuto il giorno in cui l’ex motociclista è stato dimesso dall’ospedale in seguito ad una brutta caduta in moto (58%). Sul terzo gradino del podio, invece, troviamo il bacio passionale appena scoccato, vero scoop dell’estate, fra Ambra e Massimiliano Allegri (56%). Appena giù dal podio troviamo il bacio fra Pippa Middleton e James Matthews dopo le loro nozze (47%) e i tanti fra Andrea Iannone e Belen Rodriguez (42%). Seguono altre coppie celebri come quelle formate da Alvaro Morata e Alice Campello (40%), Tom Brady e Gisele Bundchen (37%).

E’ quanto emerge da uno studio di Baci Perugina in occasione della Giornata Mondiale del Bacio, che si celebra in tutto il mondo domani, giovedì 6 luglio. La ricerca è stata condotta su circa 8000 italiani uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) attraverso un monitoraggio sui principali social network, forum, blog e community per capire qual è il bacio più amato e condiviso sui social network.

Il World Kiss Day è nato il 6 luglio 1990 per celebrare un gesto all’apparenza tanto semplice ma che nasconde dei significati ben più profondi.Ma perché il bacio fra Fedez e Chiara Ferragni è diventato così popolare? Primo fra tutti il fatto che entrambi sono due personaggi molto popolari e attirano su di loro l’attenzione del pubblico in qualsiasi loro azione (65%). Allo stesso tempo però la location così particolare ed emozionante ha fatto fantasticare un sacco di coppie alla ricerca della proposta perfetta (57%). Per il 43% infine questa immagine richiama il desiderio di stare insieme espresso attraverso un semplice gesto ma che fa presagire un futuro ricco di emozionanti sorprese.

In classifica appena dopo la coppia più amata del web si posiziona quella formata da Max Biaggi e Bianca Atzei. Secondo gli italiani si tratta del bacio più tenero, soprattutto per il luogo in cui è avvenuto. Lo scatto che immortala l’ex motociclista che bacia la cantante su un letto d’ospedale ha fatto il giro del web, rappresentando la purezza dell’amore che va oltre le difficoltà (58%). In terza posizione si piazza il bacio fraAmbra e Massimiliano Allegri (56%) avvenuto in questi giorni nel mare dell’Argentario. Il bacio fra i due rappresenta l’essenza del baciopassionale e sfrontato che solo gli amori appena sbocciati sanno dare.

Al quarto posto si trova una delle coppie più in vista del Regno Unito, quella composta da Pippa Middleton e James Matthews. Il momento di tenerezza fra la sorella di Kate e il marito ha fatto emozionare tutti quelli che sognano delle nozze da favola (47%). Seguono due fra le coppie più celebri del web, formate da Andrea Iannone e Belen Rodriguez e Alvaro Morata e Alice Campello. La coppia formata dal motociclista e dalla celebre showgirl è da parecchio tempo una delle più cliccate del web, attirando su si sé costantemente l’attenzione dei media; i loro bacirisultano essere i più focosi del web (42%). Invece la foto del bacio da sogno in barca a Venezia fra il calciatore del Real Madrid Alvaro Morata e la modella e blogger Alice Campello post-matrimonio, ha fatto scatenare il popolo di internauti, che non ha perso l’occasione per far diventare questa immagine virale, complice anche lo sfondo romantico e da favola (40%).

A completare la classifica dei 10 baci più popolari sui social network il bacio fra Tom Brady e Gisele Bundchen per celebrare la vittoria del Superbowl. Durante la notte più attesa per il football americano, infatti, il quarterback dei New England Patriots ha celebrato la vittoria dando un bacio appassionato alla moglie (37%). A seguire il bacio ‘stellare’ fra Justin Timberlake e Jessica Biel (35%), una fra le coppie più celebri di Hollywood, avvenuto in occasione della cerimonia degli Oscar subito dopo la performance del cantante. Al nono posto troviamo il bacio fra Raz Degan e Paola Barale durante l’ultima Isola dei Famosi (31%). Il bacio sorprendente fra i due ha avuto una forte eco grazie all’imprevedibilità del gesto, suscitando gossip e scommesse tra gli spettatori. In ultima posizione si piazzano i baci fra il modello da 6milioni di follower, Mariano Di Vaio e la moglie Eleonora Brunacci. Le foto dei loro teneri baci sui social non passano di certo inosservati, generando migliaia di like soprattutto quando è presente il piccolo Nathan Leone (28%).

