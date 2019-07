Giornata Mondiale dell’Amicizia, StubHub strizza l'occhio a...

L’amicizia è il sentimento più nobile che ci sia, e quale modo migliore per dire “ti voglio bene”, se non scegliendo di condividere un’esperienza insieme? In occasione della Giornata Mondiale dell’Amicizia, il 30 luglio, StubHub, marketplace online di biglietti per eventi del gruppo eBay, strizza l’occhio a chi vuole festeggiare questa ricorrenza in maniera originale: condividendo emozioni dal vivo. Ecco allora qualche suggerimento.

LA VERITÀ È CHE NON GLI PIACI ABBASTANZA

La vostra migliore amica è appena stata lasciata dal fidanzato, e passa le sue giornate piangendo e mangiando gelato? Fatele tornare il sorriso portandola a ballare a un concerto delle Little Mix, o presentandole Enrique Iglesias come nuovo principe azzurro. In alternativa, se la scelta rimane piangere tutte le sue lacrime, meglio che sia per l’emozione di un live di Marco Mengoni!

SE PUOI SOGNARLO, PUOI FARLO

L’amore per i cartoni animati Disney unisce molti cuori, e StubHub lo sa bene. Per tornare ad immergersi nelle atmosfere che tanto hanno fatto sognare al cinema, saltate a bordo del tappeto magico per assistere ad Aladdin The Musical, e se non riuscite ad aspettare agosto per rivedere Simba in cima alla Rupe dei Re, date un’occhiata al calendario di rappresentazioni di Lion King a Broadway.

DUE CUORI E UN CIRCUITO

Per i Dynamic Duo che vivono la vita un quarto di miglio alla volta, StubHub offre la possibilità di assistere dal vivo alle gare di Formula1 del 6, 7 e 8 settembre a Monza, mentre per gli appassionati delle due ruote l’occasione perfetta per festeggiare la propria amicizia è la tappa di Misano del MotoGP, dal 13 al 15 settembre.

UN’AMICIZIA DALLA SOUNDTRACK PERFETTA

Se siete cinefili incalliti, regalate e regalatevi una serata immersi nel “Mondo di Hans Zimmer” al Mediolanum Forum di Milano, il prossimo 6 novembre, e preparatevi all’emozione unica di rivivere insieme e dal vivo le scene più iconiche dei vostri film preferiti. E se avete voglia di un’esperienza all’estero, potete scegliere di seguire il tour di Yann Tiersen!

AVENGERS, ASSEMBLE!

I fumetti sono la Bibbia e Stan Lee il Messia, sanno a memoria ogni battuta della trilogia del Signore degli Anelli (edizione integrale!) e parlano perfettamente la lingua klingon: per la coppia di amici nerd, StubHub propone un’avventura oltreoceano al Comic Con di New York, dal 3 al 6 ottobre.

E se siete ancora indecisi, l’ampia offerta di StubHub saprà sicuramente guidarvi verso l’evento perfetto per sorprendere il vostro partner in crime. Perché ogni amicizia è unica e speciale, e merita di essere festeggiata all’insegna del divertimento e delle emozioni, soprattutto dal vivo!