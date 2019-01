Giovanni Audiffredi è il nuovo direttore di GQ Italia dal 1° gennaio 2019. Audiffredi, in Condé Nast dal 2007, prima a Vanity Fair come caporedattore, poi ad AD come caporedattore centrale, ha accompagnato a partire dal 2016 il nuovo corso della testata di passioni maschili e ne ha interpretato l’evoluzione, con il ruolo di vicedirettore nell’ultimo anno, che ha segnato per il brand GQ una crescita della performance commerciale (+6% di fatturato YoY) in totale controtendenza rispetto all’andamento del mercato e al segmento dei maschili nello specifico.



Audiffredi succede a Luca Dini, che si era insediato ad interim a inizio 2018 con il preciso disegno di affiancare Audiffredi per un breve periodo, per poi tornare full time al ruolo di direttore editoriale e della comunicazione che tante sfide presenta per il 2019.



Il nuovo direttore, che si insedia nell’anno delle celebrazioni del ventennale di GQ Italia, potrà contare su una squadra sempre più pronta a interpretare il brand e a declinarlo per soddisfare le richieste del mercato. Il nuovo fashion director sarà Nik Piras, che ha lunga e rilevante esperienza nei magazine della fascia premium. La nuova web editor Camilla Strada, che ha dato un contributo fondamentale alle performance record di VanityFair.it, coordinerà la nuova piattaforma digitale GQItalia.it, già in linea dal 12 dicembre con una nuova estetica e una migliorata esperienza di navigazione.