Gisele Bundchen, confessione choc: "Soffrivo d'ansia, ho pensato al suicidio"

Gisele Bundchen, 38 anni, ex angelo di "Victoria’s Secret", sposata con Tom Brady e madre di due bambini: una vita apparentemente perfetta per la modella brasiliana. Eppure Gisele Bundchen nel suo libro "Lessons: My Path to a Meaningful Life", che uscirà a ottobre racconta: "Avevo tutto ma mi sentivo soffocare, ho pensato di buttarmi dal balcone".

La top model Gisele Bundchen si è raccontata a cuore aperto, rivelando le sue lotte contro l'ansia, le difficoltà nel combattere gli attacchi di panico, i pensieri suicidi, come ha riferito la rivista People.

"Le cose possono sembrare perfette all'esterno - ha detto Gisele Bundchen - , ma non hai idea di cosa stia realmente succedendo. Il libro? Ho sentito che forse era giunto il momento di condividere alcune delle mie vulnerabilità. E questo mi ha anche fatto capire che non cambierei nulla di tutto ciò che ho vissuto, perché penso di essere quella che sono per via di quelle esperienze".