Giulia De Lellis torna in televisione, l'annuncio dell'influencer su Instagram

Giulia De Lellis, il ritorno in Tv annunciato su Instagram

Giulia De Lellis torna in televisione. Ad annunciarlo è la stessa influencer che, sul suo profilo Instagram, rivela ai numerosi followers (ormai hanno superato i 4 milioni) che presto tornerà sul piccolo schermo degli italiani. Così sul suo profilo Ig ha potuto: "Ufficializzare una bellissima notizia, vi posso dire televisione (ha spiegato) comunque una bellissima notizia, sono super super eccitata".

Giulia De Lellis verso la conduzione di Temptation Island Vip?

Il programma a cui parteciperà? E' ancora tutto un segreto come ci tiene a precisare lei, ma i rumors su una sua conduzione del celebre Temptation Island Vip iniziano già a risuonare. A far pensare il suo avvicinamento a questo reality sono le sue stesse parole: ""Tra poco partirò per iniziare questo nuovo progetto".

Giulia De Lellis, da Uomini e Donne alla relazione con Andrea Iannone

Giulia De Lellis non è però nuova al mondo televisivo, nel 2015 l'avevamo vista come corteggiatrice a Uomini e Donne, cercando di conquistare l'ex tronista Andrea Damante e l'abbiamo vista al Grande Fratello Vip. Da quel momento una carriera in ascesa, dovuta anche alla sua fresca relazione col pilota di MotoGp Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Giulia De Lellis, un libro per raccontarsi ai milioni di followers

Oltre a questo progetto televisivo che la vedrà impegnata in prima linea a giugno, sempre sul suo profilo Instagram, ha dichiarato che è in pubblicazione il suo primo libro dove racconterà i suoi esordi, la sua vita sentimentale e, come riporta Spy, verrà fatto un quadro della sua giovane ma intensa vita.