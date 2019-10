Gli occhiali che si ispirano agli orologi, l'alleanza tra Marcolin e Longines

Marcolin Group ha comunicato di aver avviato una collaborazione con Longines per realizzare una collezione di occhiali da vista e da sole per uomo e donna. I modelli da vista e da sole per uomo e donna Longines si ispirano ai valori tradizionali del brand. Longines ha collaborato alla creazione di questa nuova gamma di occhiali con Marcolin Group. Le creazioni eyewear incorporano elementi che richiamano gli orologi Longines. Gli occhiali da sole sono classificati in tre segmenti: “Classic”, “Heritage” e “Sport”.

Marcolin presenta anche la linea di modelli marchiati Omega

Dopo il lancio della prima collezione di occhiali da sole nel 2016 l'azienda orologiera svizzera Omega ha presentato la nuova linea modelli da sole e da vista per uomo e donna realizzata da Marcolin. “La collezione eyewear Omega è prodotta in Italia con materiali di altissima qualità e con un’attenzione ossessiva per i dettagli, ad enfatizzare l’esclusività del marchio", ha spiegato Massimo Renon, CEO di Marcolin Group. La linea sarà in vendita a partire da novembre.