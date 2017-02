Glutine, eliminarlo dalla dieta è molto pericoloso. Allarme cadmio e arsenico

Dieta gluten free? Non sempre fa bene

Via il glutine dalla dieta. Sempre più persone lo fanno. Ma attenzione. Va bene solo per chi soffre di celiachia. Per gli altri può essere molto pericoloso. Ora vi spieghiamo perché a partire dai risultati dell'ultima ricerca fatta sulla dieta senza glutine

Attenzione alla dieta senza glutine: scoperti metalli nell'organismo

Attenzione alla dieta senza glutine. La dieta senza glutine solleva ancora dubbi e allarme. In molti si continuano a chiedere se la dieta senza glutine faccia bene o faccia male nel caso venga seguita da persone non malate di celiachia.

Dieta senza glutine? Ok per i celiaci, dubbi sugli altri

La risposta sembra essere negativa. La dieta senza glutine non è certo immune da rischi. Secondo quanto riferito da alcuni esperti, poter beneficiare della dieta senza glutine è essenziale soffrire di celiachia, ma non è detto che la dieta senza glutine possa apportare dei vantaggi a coloro i quali non soffrono di questo disturbo.

Dieta senza glutine, attenzione ai bambini

I nutrizionisti sono convinti che la dieta senza glutine seguita dai non celiaci possa causare delle carenze nutrizionali soprattutto per i bambini, oltre che un maggiore apporto di grassi e calorie.

Dieta senza glutine, arsenico e cadmio nell'organismo

Un recente studio americano pubblicato su Epidemiolgy, che ha preso in esame la dieta di 7000 persone, sostiene che nei 73 casi di persone non affette da celiachia che seguono la dieta senza glutine sia stata rilevata una concentrazione maggiore di arsenico e cadmio nelle urine e di mercurio nel sangue. Il rischio sono malattie croniche ed ancora di contrarre il cancro.