Google e Whatsapp i brand più influenti in Italia, 'resiste' Nutella

Sono Google e Whatsapp i 'brand' piu' influenti in Italia ma nella classifica dei primi 10, quasi tutti legati alla tecnologia, 'resiste' la tradizionale Nutella anche se al decimo posto. E' quanto emerge dalla classifica "The Most Influential Brands", realizzata da Ipsos per comprendere l'impatto delle marche sulla nostra vita quotidiana.

La classifica completa indice prime dieci Google, WhatsApp, Amazon, Facebook, Samsung, Microsoft, Apple, Youtube, Master Card e Nutella. Lo studio del 2017 emerge rispetto alle edizioni precedenti per il particolare focus che ha riservato alle differenze generazionali nel rapporto che i consumatori instaurano con i brand. Quest'anno infatti l'indagine ha insistito su uno dei fattori determinanti nella percezione e nella scelta delle marche: l'appartenenza a un particolare cluster generazionale. In quest'ottica, i risultati della ricerca sono stati declinati su due specifici target: i Millennials (9 milioni di Italiani fra i 22 e i 34 anni) da un lato e i Boomers (15 milioni di italiani fra i 52 e i 70 anni) dall'altro.

La selezione dei due cluster e' stata dettata dalla rilevanza delle peculiarita' che li caratterizzano, infatti, i Millennials rappresentano i consumatori del futuro, da conquistare e fidelizzare gia' a partire dalle prime scelte compiute, mentre i Boomers, oltre ad essere il target con la piu' ampia capacita' di spesa, custodiscono la memoria storica delle marche e per questo, mantengono con esse relazioni altamente emozionali. Prendendo in considerazione i mezzi di comunicazione e il rapporto che Boomers e Millennials hanno con essi, le differenze principali si ravvisano non tanto nella preferenza del mezzo, quanto nella modalita' di fruizione. In generale, i consumatori piu' giovani sono piu' distratti durante l'utilizzo dei vari media e lo sono in particolar modo quando il medium di cui stanno fruendo e' la televisione. Considerando invece i criteri di selezione dei prodotti, i Millennials sono piu' attenti a recensioni e prezzo, mentre i Boomers attribuiscono maggior valore alle marche e alla genuinita'. Inoltre, nel vero e proprio rapporto con i brand, se la considerazione nei loro confronti e' trasversale fra i due gruppi, questi ultimi differiscono per i motivi che li spingono alla scelta di un marchio. I Millennials sono infatti piu' sensibili alle raccomandazioni di famiglia, amici ed esperti, mentre i Boomers valutano importante la reputazione della marca.