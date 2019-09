Look governo, ministri in bianco e nero. Spiccano Catalfo, Bellanova, Speranza

Tutti, o quasi, i toni del blu e della grisaglia, tanto per gli uomini quanto per le donne, caratterizzano il dress code per il giuramento del Conte bis. Bianco, blu e grigio anche per le ministre. Unico tocco di colore, la cravatta rossa di Roberto Speranza.

Spiccano Nunzia Catalfo, esponente del M5s e prossima responsabile del Lavoro, che indossa un tailleur beige, e Paola Pisano, futuro ministro per l'Innovazione tecnologica che ha esibito un completo spezzato.

Ma soprattutto, a rompere decisamente la sostanziale monocromia è l'abito da cerimonia scelto da Teresa Bellanova: sempre blu, ma elettrico.

Tra le fidanzate, Virginia Saba, compagna di Luigi Di Maio, e Nunzia De Girolamo, moglie di Francesco Boccia. entrambe in abito nero.