GQ Best Dressed Men, grande festa vip per i 30 uomini più eleganti d'Italia

Venrdì sera, negli spazi di Carlo e Camilla in Segheria, si è tenuta la quarta edizione di “GQ Best Dressed Men”, la manifestazione ideata dal maschile di Condé Nast per celebrare gli uomini che nei rispettivi ambiti - moda, musica, spettacolo, arte, design, sport, imprenditoria e finanza - hanno espresso attraverso le loro scelte di stile e la loro personale visione l’eccellenza dell’eleganza italiana.

Hanno partecipato alla serata numerosi rappresentanti del mondo della moda, dello spettacolo, dell’imprenditoria e, come ospiti d’onore, l’attore di Stranger Things Charlie Heaton, protagonista della copertina del numero di gennaio di GQ, e Kit Harington, superdivo della serie Il Trono di Spade.

Questi i 30 uomini che la redazione ha nominato GQ Best Dressed Men 2018:

Alessandro Sartori

Marco Gobbetti

Lapo Elkann

Jack Savoretti

Raoul Bova

Marco Balich

Francesco Carrozzini

Guido Maria Brera

Giovanni Tronchetti Provera

Davide Oldani

Alessandro Scandurra

Andrea Dovizioso

Michele Pontecorvo

Alessandro Roja

Luca Guadagnino

Vincenzo De Cotiis

Luca Arnaboldi

Carlo Cracco

Lorenzo Boglione

Pietro Beccari

Lorenzo Bertelli

Claudio Calò

Giampiero Bodino

Sandro Veronesi

Riccardo Pozzoli

Andrea Della Valle

Michele De Lucchi

Edoardo Tresoldi

Barnaba Fornasetti

Ghali

Quattro dei Best Dressed Men sono stati poi chiamati sul palco da Giuseppe De Bellis, Direttore di GQ, e Luca Dini, Direttore Editoriale di Condé Nast, per rappresentare le diverse anime della lista e i diversi modi di interpretare l’Italian Style. A Camila Raznovich è stata affidata la conduzione della serata, accompagnata dal dj set di LaTeQ.

Il dinner party, con dress code “Stranger Style” in onore di Charlie Heaton, è stato organizzato grazie al supporto di alcuni partner.

Givenchy ha nel proprio DNA una concezione di eleganza maschile ricca di molteplici sfaccettature, per questo motivo la partnership con GQ Best Dressed Men è risultata naturale. Il gentleman firmato Givenchy è forte e sensibile, uno spirito libero e audace che sfugge ogni tipo di stereotipo e che esprime se stesso anche attraverso una fragranza unica e di grande personalità come Gentleman Givenchy.

Tendercapital, uno dei più dinamici player internazionali indipendenti nel settore dell’asset management e affermata realtà internazionale mossa dall’idea che la combinazione di talento, integrità e semplicità possano fare veramente la differenza.

Maserati, icona di eleganza senza tempo, è stata l’auto perfetta per accompagnare le star protagoniste di una serata all’insegna dello stile. L’ammiraglia Quattroporte è stata infatti scelta in qualità di auto ufficiale per l’esclusivo servizio di courtesy car dedicato a Charlie Heaton, Patrick Gibson, Arturo Muselli e della presenter della serata Camila Raznovich.

Durante la serata, gli invitati hanno degustato Veuve Clicquot Yellow Label, l’“Etichetta Gialla” icona della Maison, immediatamente riconoscibile per il suo equilibrio perfetto tra vigore e raffinatezza.

Belvedere Vodka ha deciso di rendere omaggio alla serata e al premio Best Dressed Men con un cocktail esclusivo, Belvedere Stranger Dressed. Ispirandosi al tema della serata, Stranger Style, Belvedere ha scelto di reinterpretare il classico Vodka Fizz con ingredienti esotici e inconsueti, come il succo di Guava e lo sciroppo di pepe nero. Il risultato è un raffinato cocktail color rosa quarzo, completato da un classico ed elegante rametto di rosmarino, che crea un contrasto chic con il bianco-nero di GQ e dell’allestimento.

Belvedere Vodka ha anche realizzato delle bottiglie dedicate in formato magnum per celebrare la serata, le speciali Belvedere Bespoke Silver Saber personalizzate con la scritta GQ BEST DRESSED MEN.

Hennessy è il Cognac per eccellenza, un marchio che nei suoi oltre 250 anni di storia ha saputo preservare l’antico savoir-faire artigianale e una tradizione di profondi valori umani, tramandata da generazioni di artigiani alla continua ricerca della qualità.

Carrera si rivolge a persone daring (che osano), unconventional, un po’ anticonformiste e che si distinguono per il loro modo di essere, mood al centro della campagna del 2018. Carrera è alla ricerca di persone che hanno una propria storia da raccontare, una storia fuori dagli schemi e che possa essere di esempio anche per gli altri. Arturo Muselli, uno dei protagonisti della serie Tv Gomorra e special guest della serata, ha indossato occhiali Carrera identificandosi perfettamente nei valori del brand.

GQ ha inoltre inaugurato il 2018 rinnovando nella grafica il sito gqitalia.it che si conferma il punto di riferimento italiano per lo stile, le passioni e gli interessi maschili. Attualità, moda, lusso, economia, cultura, sport e intrattenimento sono solo alcuni dei tanti argomenti che quotidianamente vengono trattati. Rinnovato nella grafica e nei contenuti, dà una maggiore importanza alle immagini e leggibilità dei testi garantendo così agli utenti sempre più coerenza con la pulizia ed eleganza del giornale.

Il sito, che si avvia a chiudere il mese di gennaio a 2milioni di utenti, vede inoltre l’inserimento del nuovo canale INC., il primo contenitore lifestyle con un filtro economico e anima digitale del nuovo allegato trimestrale di GQ in edicola dal prossimo marzo. Ogni numero esplorerà un tema, un’idea dominante raccontata attraverso la cover, un personaggio, un reportage e una classifica delle best practices.