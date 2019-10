Grande festa e spettacolo per il “rebranding” di TheCorner.com _Tony Magenta

Musica, moda e tanto divertimento per celebrare il rebranding della storica boutique che ha preso il nome di TheCorner.com _Tony Magenta.

L’evento organizzato in collaborazione con il Comune di Magenta si è sviluppato tra le strade cittadine ed è la dimostrazione del continuo scambio tra luogo fisico e brand, tra TheCorner.com e la città di riferimento che mantiene viva la propria storia e le tradizioni locali.





"E’ un giorno di festa che abbiamo dedicato alla città, per affermare con forza che la moda può essere inclusiva e rivolta a tutti. Desideriamo che chiunque possa avvicinarci a questo mondo per scoprire che il fashion è arte, nel senso più ampio del termine. TheCorner.com è un esempio riuscito che incarna l’omnicanalità volta a coniugare il mondo online e offline. Per questo, non mi piace definirlo un semplice e-commerce perché ha l’obiettivo di avvicinarsi alle comunità attraverso i negozi fisici” spiega Vittorio Chalon, titolare del marchio.

I DAMOVE per TheCorner.com Tony Magenta



Per l’occasione, è stato offerto alla clientela un cocktail supportato da musica e da uno shooting fotografico. La festa si è aperta con Dj Tato di Radio Deejay accompagnato live da Saturnino, noto bassista di Jovanotti. Lo show è poi proseguito con l’esibizione dei DaMove, la crew italiana più importante di basket freestyle, pionieri del movimento freestyle europeo.

DJ Tato, Wad, Saturnino



“TheCorner.com _Tony Magenta rappresenta l’inizio di un percorso di rebranding che riguarderà diversi punti vendita in Italia e in Europa. Vi terremo aggiornati.” conclude Chalon.