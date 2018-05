Grande Fratello: Alessia Prete in testa a classifica di Sisal Matchpoint a 5.5.

Grande Fratello: Alessia Prete in testa alla classifica di Sisal Matchpoint a 5.5

La quindicesima edizione del Grande Fratello è entrata nel vivo, i concorrenti continuano la loro avventura nella casa più spiata d’Italia tra molti momenti di tensione e la classifica di Sisal Matchpoint vede questa settimana in testa Alessia Prete, proposta a 5.50. Al secondo posto l’iniziale favorito per la vittoria finale Danilo Aquino insieme a Matteo Gentili a 6.00. Fanalini di coda secondo i bookmaker di Sisal Matchpoint i due concorrenti che nella puntata di domani rischiano l’eliminazione: il romano Filippo Contri e il discusso ex fidanzato di Nina Moric, Luigi Favoloso entrambi proposti a 25.00. Gli scommettitori invece credono possibile l’affermazione di due outsider: per oltre la metà di loro infatti si contenderanno la vittoria Aida Nizar Delgado, proposta a 8.00, e Alberto Mezzetti, al momento a quota 7.00 sulla bacheca di Sisal Matchpoint. Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Grande Fratello: Alessia Prete in testa alla classifica di Sisal Matchpoint a 5.5. Sisal

