Gravidanza, allarme liquirizia per il feto. Se sei incinta niente liquirizia

Liquirizia in gravidanza? Chi ha questa voglia faremme meglio a resistere. O almeno limitarne al minimo l'assunzione, pur non essendoci studi che quantifichino questo limite "minimo" di sicurezza. Di sicuro è preferibile non assumerne grandi quantità, ma non esiste un limite sicuro per il consumo. L'allerta arriva da uno studio guidato dall'Università di Helsinki, pubblicato su American Journal of Epidemiology.



La liquirizia e il suo dolcificante naturale, la glicirrizina, infatti, possono avere effetti nocivi a lungo termine sullo sviluppo del feto. Le conseguenze? Eventuali problemi di memoria, performance cognitive peggiori che possono penalizzare di sette punti in termini di quoziente intellettivo, possibili disturbi come quello da deficit di attenzione e iperattività (Adhd).



Gli studiosi finlandesi hanno preso in esame 378 ragazzi, di un'età media di 13 anni, le cui mamme avevano consumato grandi quantità di liquirizia in gravidanza (oltre 500 grammi di glicirrizzina a settimana) oppure poca (meno di 249 grammi) o niente.



I giovani che erano stati esposti a grandi quantità di liquirizia nel grembo materno sono risultati più scarsi in test cognitivi e di ragionamento effettuati da uno psicologo, con uno 'scarto' pari a sette punti di quoziente intellettivo. Lo stesso per esperimenti sulla capacità di memoria. Secondo le stime dei genitori, questi ragazzi avevano più problemi relativi al disturbo da deficit di attenzione e iperattività rispetto agli altri. Nelle ragazze, infine, la pubertà iniziava prima.



Secondo gli studiosi la glicirrizina intensifica l'effetto dell'ormone dello stress cortisolo, inibendo l'enzima che lo inattiva. Sebbene il cortisolo sia importante per lo sviluppo del feto, è dannoso in grandi quantità.