Gravidanza, chi mangia frutta resta incinta più in fretta. No al junk food

Chi mangia tanto fast food ci mette un mese in più per rimanere incinta

Le donne che mangiano meno frutta e più "cibo spazzatura" impiegano più tempo per rimanere incinte. In particolare, hanno meno probabilità di concepire entro un anno. Queste, in estrema sintesi, i risultati di uno studio del Robinson Research Institute dell'Universita' di Adelaide. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Human Reproduction. Lo studio ha coinvolto 5.598 donne in Australia, Nuova Zelanza, Regno Unito e Irlanda.

Ecco perché la frutta aiuta a rimanere incinta più in fretta

"I risultati mostrano che seguire una dieta di buona qualità che include frutta e minimizzare il consumo di fast food migliora la fertilita' e riduce il tempo necessario rimanere incinta", ha detto Claire Roberts, autrice dello studio. Rispetto alle donne che mangiavano frutta tre o piu' volte al giorno nel mese precedente al concepimento, le donne che mangiavano frutta meno di una volta o tre volte al mese impiegavano mezzo mese in piu' per rimanere incinta. Allo stesso modo, rispetto alle donne che non mangiavano mai o raramente "cibo spazzatura", le donne che ne hanno consumato quattro o piu' volte alla settimana impiegavano quasi un mese in piu' per rimanere incinta. "Raccomandiamo alle donne che desiderano una gravidanza di allineare i loro apporti dietetici alle raccomandazioni dietetiche nazionali per la gravidanza. I nostri dati mostrano che il consumo frequente di fast food ritarda il tempo alla gravidanza", ha concluso Jessica Grieger, altra autrice dello studio.