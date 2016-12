Oroscopo 2017: ecco come sarà il nuovo anno, tra politica, economia e vip

Di Maria Carla Rota

Elezioni in primavera, Renzi in lenta ripresa, M5S nel caos. Ma non solo. Angela Merkel arranca, luna di miele tra Putin e Trump... Ecco la previsione per il 2017 di Grazia Mirti, studiosa di Astrologia e laureata in Economia e Commercio all'Università di Torino, intervistata da Affaritaliani.it. E' tra le massime esperte di astrologia economico-finanziaria e ogni anno c'è molta attesa per il suo Documento Finanziario Previsionale, che sarà presentato l’8 gennaio allo Starhotel Anderson di Milano dalle 15 alle 18 su prenotazione (www.Investirecongliastri.com; info: astrologiacongraziamirti@gmail.com)



TUTTI I PIANETI DEL 2017



Nel 2017 il lentissimo Plutone continua il cammino in Capricorno, dove rimarrà fino al 2024: continua a innescare belle lotte per il potere. Era nella stessa posizione anche il 4 luglio 1776 quando nacquero ufficialmente gli Stati Uniti.



Nettuno è in Pesci, il suo “domicilio”: questo può creare qualche problema sia a livello personale, per esempio con tutte le assuefazioni e le dipendenze, sia a livello economico, in particolare potrebbero esserci problemi con le forniture di gas, considerando anche che la Russia è astrologicamente Pesci.



Urano è ancora in Ariete, per il settimo e ultimo anno: era così anche nella crisi del 1929 che si è ripetuta tale e quale in questi anni.



Saturno è in Sagittario e a fine anno entrerà in Capricorno. Saturno e Urano avranno buone relazioni tra loro per tutto l’anno: questo aiuterà la tecnologia che è “uraniana". Un’influenza che si nota già adesso perché ci si comincia a porre il problema dell'etica dei social network e del web in generale.



Giove rimarrà nella Bilancia fino a ottobre 2017: non male, considerato che è il segno della giustizia, ma il pianeta contrasterà Urano, quindi alla legalità si opporrà l’imprevisto. Continueremo a vederne "delle belle”, come già sta succedendo in questi mesi: populismo e folli teorie in agguato.



Marte è, come sempre, il direttore d’orchestra zodiacale: a inizio marzo dai Pesci passerà in Ariete, dove si congiungerà a Urano, dando origine a una congiunzione decisamente vivace, anche se non possiamo dire se questo avrà ripercussioni più a livello economico-finanziario oppure naturale. Ma basti pensare che l'ultima volta che è successo si è avuto il disastro nucleare di Fukushima....più tardi Marte percorrererà vari segni durante l’anno: Toro, Gemelli, Cancro… sarà in Leone da metà luglio a settembre, portando un’estate lunga e molto calda. Poi proseguirà il suo giro attraversando i segni invernali. Solo Sagittario, Capricorno e Acquario non saranno toccati dal suo passaggio (li raggiungerà nel 2017...).



Venere entrerà in Pesci il 3 gennaio: secondo l’astronomo e astrologo Keplero è indice di neve in arrivo e così sarà di nuovo per un breve periodo ad aprile, associando Astrologia e Meteorologia.



Una nota positiva: il Nodo della Luna cammina all'indietro rispetto ai pianeti e da maggio passerà dalla Vergine al Leone. Come notò nel 1938 Louise Mc Whirter, studiosa di astrologia finanziaria americana, l’andamento dell’economia americana segue i movimenti del Nodo della Luna. Quando si trova in Leone, l'economia americana è ai massimi, quando è in Acquario ai minimi. Per fare il giro dello zodiaco il Nodo ci mette 18 anni e mezzo. Nel 2017 rientra finalmente in Leone, recando buoni auspici. L’ultima volta che è successo c’era la presidenza Clinton e l’economia americana era scintillante.



ECONOMIA 2017



BORSE - Le Borse se la cavano abbastanza bene a inizio 2017. Un momento più delicato arriverà in primavera, con Marte sul Sole delle Borse in aprile: ci saranno momenti vivaci. La situazione peggiorerà verso l’estate, alti e bassi in autunno e a fine anno.



ORO E DIAMANTI - Inizio d’anno negativo per l’oro a causa della presenza di pianeti dissonanti, miglioramento verso fine estate. I diamanti sono in recupero.



PETROLIO - Il petrolio sarà sofferente a causa di Lilith, segno della speculazione, in Sagittario da febbraio. Il prezzo scenderà verso il basso tra la primavera e l’estate, con recuperi autunnali e invernali.



MPS - Prendendo come data di riferimento l'8 agosto 1995, quando il Decreto del Ministro del Tesoro dà origine all’ente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., possiamo dire che Mps, dopo una fine d'anno straziante, recupera gradualmente, pur con alcuni strascichi critici.



MEDIASET - Il 15 luglio 1996 è il giorno di inizio delle trasmissioni: Mediaset è dunque Cancro ascendente Vergine. Soffrirà ancora parecchio, le lotte andranno avanti con momenti anche sorprendenti, non escluderei un assalto 'armato' da parte di Vivendi. Lo stesso Berlusconi non è favorito nei primi mesi dell'anno.



MARIO DRAGHI - E’ della Vergine. Comincia l’anno con fatica. Migliorerà strada facendo, mentre si avvia a concludere il suo mandato in BCE nel 2019.



ESTERI 2017



STATI UNITI - Trump rafforzerà le prospettive positive per l’economia americana. E’ Gemelli ascendente Leone con la Luna in Sagittario. Non ha bei pianeti, la partita sarà lunga e dura per lui. È stato eletto con Saturno sulla Luna e opposto al Sole. Non solo. E' nato tre settimane prima di George Bush jr. e ha tutti i pianeti "lenti" identici all’ex presidente Usa. Una congiunzione astrale non favorevole, aggravata dal fatto che il crudelissimo Saturno è sul Mercurio degli Stati Uniti, quindi Trump rischia qualche pasticcio internazionale o interno. Attenzione! In più il 21 agosto ci sarà l'eclissi di sole totale sugli Stati Uniti, come non capitava da secoli. Gli antichi sovrani temendo di perdere il trono, preferivano fuggire altrove per non correre rischi di perdita del trono!



GRAN BRETAGNA - L'Inghilterra sarà in difficoltà intorno a maggio. Theresa May è Bilancia come Cameron, in primavera non se la passerà bene.



FRANCIA - La Francia, che è Vergine come la Svizzera, avrà un inizio d'anno difficile.



GERMANIA - Merkel è Cancro, si avvia a un passaggio difficile di Saturno in Capricorno a partire da fine 2017. La Germania avrà una buona primavera, ma un difficile autunno ed è proprio quello il momento in cui si andrà al voto, in settembre. Potrebbe esserci una sconfitta, o comunque una vittoria insufficiente.



RUSSIA - Putin ha un ammasso di pianeti nel segno della Bilancia. Non avrà una buona primavera, ma ora ha Giove, il miglior pianeta, dalla sua parte. Vivrà una sorta di luna di miele con Trump, che è Gemelli, sono entrambi segni d’aria. Sarà molto legato anche a Erdogan e Assad.



TURCHIA - Erdogan è un Pesci. Inizia il 2017 in modo pericoloso, ma sta al centro dell’attenzione, essendosi messo con la Russia. Sia ora, sia a fine dell’estate e in autunno dovrà affrontare pesanti difficoltà. La Turchia potrebbe manifestare, o comunque tornare a farsi sentire, intorno a fine marzo-aprile e in fine settembre.



SIRIA - Assad è una Vergine con la Luna in Pesci. Inizio pericoloso anche per lui, ma ha dimostrato in questi anni di essere inossidabile. Se la caverà, ha dei protettori. La Luna nei Pesci lo mette in relazione con la Russia.



MEDIO ORIENTE - In estate si agiterà il Medio Oriente. Anche l'invasione del Kuwait avvenne in quel periodo, con molti pianeti in Leone.



ISIS - Per Isis primavera agitata, poi dovrà calmarsi, in autunno, quando potrebbe perdere definitivamente la partita.



ITALIA 2017



ELEZIONI - Se si guarda all'oroscopo del 2 giugno 1946, possiamo ipotizzare le elezioni a partire da aprile, ma con maggiori probabilità tra fine maggio e giugno.



GENTILONI - Scorpione ascendente Sagittario, è molto meno diplomatico e 'dolce' di quanto possa sembrare, nasconde energia e capacità brillanti, inclusa una volontà non facile da scalfire.



MATTEO RENZI - E’ un Capricorno ascendente Gemelli. Potrà recuperare ma non deve avere fretta. Si prepari alle elezioni senza troppa fretta, scegliendo bene una nuova squadra. Estate non facile per lui!



MARIA ELENA BOSCHI - Acquario, l’estate non sarà buona, ma continuerà a portare avanti i suoi progetti, senza grosse cadute. La sua è una situazione “soft”.



M5S - Di Maio, Grillo e Raggi appartengono tutti e tre del segno del Cancro. Soprattutto a partire da maggio e giugno, e per tutta l’estate, si aspettino un'ondata di critiche ancora più forti. Fortemente a rischio la permanenza della Raggi. Anche altri esponenti 5S sono nati d’estate: Appendino (Gemelli) rischia un anno sofferente, Di Battista (Leone) ha patito molto queste vicende recenti, sarà più in auge d'estate. Da fine 2017 Saturno in Capricorno ridimensionerà l'allegra compagnia.



MATTEO SALVINI - E’ un Pesci. I primi periodi dell’anno saranno molto intensi, in autunno rischia una caduta a picco o quanto meno un ridimensionamento.



SILVIO BERLUSCONI - E’ un Bilancia. Non credo brillerà. In ogni caso gli conviene puntare sull’estate, il periodo più favorevole.



GIORGIA MELONI - E’ un Capricorno. Avrà un buon inizio d’anno, ma l’estate sarà difficile.



GIUSEPPE SALA - Il sindaco di Milano avrà un momento più complicato tra aprile e maggio, ma nulla di così grave essendo Gemelli.



SERGIO MATTARELLA - Ha patito molto le conseguenze del No al Referendum, sarà di nuovo al centro dell'attenzione in estate 2017.



PAPA FRANCESCO - Ha Saturno in Sagittario, il suo segno di nascita. Subirà critiche e maltrattamenti dagli stessi cardinali e conservatori.



VIP E SPORT 2017



BELEN RODRIGUEZ - E’ una Vergine. Non comincia bene, ma si riassesterà. E’ una splendida creatura dalle mille passioni. Tra Iannone e De Martino? La Vergine ama stare da sola e tra i due litiganti...



KATE MIDDLETON - E’ Capricorno con valori Acquario e Luna nel Cancro. Il marito William è Cancro con Luna Cancro. Hanno una bella comparazione. La coppia andrà avanti. Gli auguriamo un 2017 sereno, anche se i gossip su di loro si accenderanno verso giugno. Se la regina abdicasse a favore di Carlo, starebbero più tranquilli, anche se, in quanto ad astri, per il principe Carlo sarebbe meglio salire al trono non prima di fine 2017.



FEDERICA PELLEGRINI - E’ Leone: il suo 2016 non finisce bene con la rottura con Magnini, dovuta a numerosi pianeti ostili al suo segno. Potrebbe avere un sussulto(anche sportivo!) primaverile ed estivo.



FRANCESCO TOTTI - E’ una Bilancia con valori Scorpione, soffre ancora per questa diaspora che prima o poi lo porterà a lasciare. La primavera non è troppo promettente, ma si riciclerà bene dall’autunno, come tecnico equilibrato.



GONZALO HIGUAIN - E’ Sagittario, non avrà una primavera così facile nonostante ora stia stra-vincendo.



JUVENTUS - E’ fortissimamente Scorpione, ha molti pianeti in questo segno. Inizierà in modo sfolgorante, ma poi verso aprile-maggio potrebbe non essere più così scintillante. Lo stesso vale per Allegri, che è Leone. Già con la sconfitta di Dubai ha mostrato qualche incertezza.



ANTONIO CONTE - E’ pure lui Leone, ma va controcorrente. Nonostante i passaggi di pianeti opposti, riesce a fare meraviglie. Questo dimostra che... volere è potere. Se - come diceva S. Tomaso d'Aquino 'Astra inclinant sed non necessitant': i pianeti ci danno inclinazioni, ma non ci obbligano ad agire, la scelta finale è sempre nostra.