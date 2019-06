Costume

Venerdì, 21 giugno 2019 - 11:30:00 Grecia, l'isola di Anticitera cerca residenti: “500 euro al mese per tre anni" Tre figli e residenza sull'isola, queste le condizioni per godere dei 500 euro mensili per tre anni dal Comune di Anticitera, isola greca da ripopolare