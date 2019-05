Gucci contro leggi anti-aborto, sfila l'abito con l'utero ricamato. FOTO

Recente la notizia che in Usa molti più Stati, dalla Lousiana all'Alabama, stiano approvando leggi per impedire l'aborto.

Arriva la risposta dalla maison Gucci e dal suo direttore creativo Alessandro Michele «Le donne vanno rispettate e considerate libere di scegliere quello che vogliono per il proprio corpo. Anche se è la scelta più difficile, quella di interrompere una gravidanza».

A simboleggiare quella che è una critica mirata a tali leggi anti-aborto a Roma, tra i suoi modelli scesi in passerella ai Musei Capitolini, ha presentato un abito con un utero ricamato.

Una scelta ben precisa per celebrare le donne.

«Noi che facciamo moda è come se avessimo delle antenne - ha spiegato Michele - per quello che ci succede intorno. E l'utero delle donne, questo mistero che noi uomini possiamo immaginare, l'ho immaginato come un fiore. Interrompere una gravidanza non estirpa questo fiore».

Non a caso a scelto Roma per presentare la collezione resort, andata in scena tra i busti di uno dei primi musei al mondo. Perchè come ci tiene a precisare Roma è come una donna: «Un grande utero che ci contiene tutti».