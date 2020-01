Gucci lancia la collezione con Mickey Mouse per celebrare il Capodanno Cinese

In occasione del prossimo capodanno cinese, che cade il 25 gennaio 2020, il direttore creativo di Gucci Alessandro Michele celebra l'Anno del Topo con una collezione di articoli che presentano Mickey Mouse, il celebre “True Original” Disney. Il lancio è previsto per il 3 gennaio 2020 nei negozi e online.

La collezione è al centro della una nuova campagna realizzata dal fotografo e regista Harmony Korine, che vede come protagonisti Ni Ni, attrice, già volto di altre campagne Gucci, l’attore Earl Cave e la designer, stylist e poetessa Zoë Bleu. Le immagini sviluppano una divertente narrazione che segue Mickey Mouse durante la sua giornata a Disneyland.

Mickey Mouse si dirige verso il magico parco giochi, per la gioia dei suoi entusiasti fan di ogni età, abbigliati in Gucci, e si intrattiene con i suoi famosi amici. Lo sfondo del Castello della Bella Addormentata, attrazioni come il Mad Tea Party, con le sue gigantesche tazze da tè rotanti, e l'architettura variopinta degli edifici di Disneyland, contribuiscono a creare un mondo in Technicolor in cui Mickey Mouse e i suoi ospiti si divertono, mangiano popcorn e posano per le foto.

Le immagini, coloratissime e piene di vivacità, richiamano le cartoline delle vacanze, e lo spirito eclettico e surreale che caratterizza oggi le creazioni Gucci si adatta perfettamente al mondo fantastico di Disneyland. Attraverso gli inconfondibili scatti di Harmony Korine, è facile vedere come Disneyland ispiri la capacità di divertirsi in modo innocente e senza inibizioni.

La collezione comprende accessori che vanno dalle scarpe alle borse, dalla piccola pelletteria alle sciarpe. Molti nuovi stili si aggiungono ad una serie di classici articoli Gucci. La collezione è improntata ad uno spirito divertente e rétro, con il personaggio Disney abbinato a molti degli iconici motivi della Maison.

L’elemento chiave della collezione per il capodanno cinese è il nuovo Mini GG Supreme con stampa Topolino − un tessuto beige ed ebano dal motivo vintage Mini GG con sovrapposta la divertente immagine di Mickey Mouse in varie dimensioni. Questo stampato riprende un tessuto della Maison degli anni '80, il cui design, colore e aspetto originali sono stati riprodotti grazie ad un processo di stampa digitale ad alta definizione. Il rivestimento protettivo e la goffratura gli conferiscono l'aspetto e la consistenza del lino. Una targhetta in pelle marrone che identifica la collaborazione ufficiale con la Disney accompagna molti degli articoli.

Gli articoli della speciale collezione per il capodanno cinese realizzati in tessuto Mini GG Supreme con stampa Mickey Mouse includono borse, piccola pelletteria, valigeria e calzature da donna e da uomo. Per il ready-to-wear donna, il tema è stato sviluppato per numerosi modelli, mentre per l'abbigliamento maschile troviamo stampati coloratissimi, motivi jacquard e patch ricamate con Mickey Mouse. La collezione include accessori in seta, oltre a un cappellino da baseball, un cappello fedora e berretti e sciarpe lavorati a maglia. Anche l'inconfondibile orologio Gucci Grip sfoggia il simpatico Mickey Mouse nei gioielli, presente anche sugli articoli in argento 925. Per finire, ci sono anche occhiali da sole speciali per il Capodanno cinese, realizzati nei colori che caratterizzano il resto della collezione.

Oltre all'intera collezione, che verrà lanciata il 3 gennaio, una selezione speciale di accessori per il capodanno cinese sarà disponibile in esclusiva su Gucci.com. Realizzata in pelle matelassé bianca, la gamma comprende la borsa GG Marmont in due misure, un portafoglio con cerniera e un portacarte. Tutti gli articoli sono abbelliti dalle quattro stampe a colori vivaci che appaiono sui capi per da donna e da uomo, e raffiguranti Mickey Mouse in ambientazioni in stile toile de Jouy.

La collezione per il capodanno cinese sarà promossa attraverso i canali digitali Gucci e in negozi Gucci selezionati in tutto il mondo con vetrine apposite. Anche vari Gucci Pin, i negozi temporanei che traggono il loro nome dalle puntine segnaposto delle cartine interattive digitali, daranno risalto agli speciali articoli dedicati al capodanno cinese in varie città.

Intrattenimento “su misura” sarà inoltre disponibile sulla Gucci App e sulle facciate di vari Gucci Pin, con il personaggio di Mickey Mouse animato grazie alla tecnologia digitale per clienti e passanti, che potranno così “indossare” le caratteristiche orecchie di Mickey Mouse e vedersi sullo schermo, concepito come uno specchio incantato.

Direttore Creativo: Alessandro Michele

Art Director: Christopher Simmonds

Fotografia: Harmony Korine

Hair Stylist: Alex Brownsell

Make Up: Thomas De Kluyver

Styling: Alessandro Michele

Location: Disneyland Resort in California

Make up per Ni Ni: Gao Jian