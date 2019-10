Gucci risponde all’appello di Capasa (Cnmi): torna a Milano Moda Uomo

Gucci tornerà a sfilare a Milano con l’uomo dal prossimo gennaio, aggiungendo così un giorno al calendario ufficiale. La griffe ha così accolto l’appello lanciato sulle pagine di MFF da Carlo Capasa, presidente di Cnmi-Camera nazionale della moda italiana, che auspicava il coming back della sfilata maschile per la maison di Kering. La scelta è stata presa dai vertici di Gucci, ossia dal ceo Marco Bizzarri e dal direttore creativo Alessandro Michele che hanno deciso di riportare nell’ambito della settimana della moda maschile lo show uomo, dopo oltre tre anni di assenza in singolo, dato che il menswear sfilava da febbraio 2017 co-ed insieme alla donna.

«Caro Carlo, grazie per il tuo invito: le sfilate di Milano incarnano la forza e la bellezza del Made in Italy, rappresentano un appuntamento fondamentale per il mondo della moda e riconfermano a ogni appuntamento stagionale il ruolo fondamentale - creativo e manifatturiero - dell’Italia», si legge nella comunicazione ufficiale veicolata a Capasa attraverso una lettera di Marco Bizzarri, condivisa con MFF. «Tutti i marchi che sfilano a Milano hanno lavorato, insieme, con un obiettivo comune: rendere la fashion week donna sempre più bella e innovativa. Così è successo il mese scorso. La coesione di tutti i brand presenti all’interno della Camera della moda, che lavorano in sintonia, insieme, come un autentico sistema della moda e del lusso, rappresenta un segnale estremamente significativo. Un’esperienza preziosa sulla quale costruire ulteriori iniziative comuni. Tenendo come priorità assoluta il bene del Made in Italy. Ora», prosegue ancora la missiva di Bizzarri, «è bello lavorare tutti insieme anche per la settimana delle sfilate maschili: aggiungere un giorno è la scelta giusta per aggiungere rilevanza e prestigio, restituire alle sfilate maschili di Milano il ruolo che meritano. Milano è la città del nostro Hub di via Mecenate, la città dove il risultato del lavoro di tutti noi, viene presentato davanti al mondo. Milano è la nostra casa, e l’invito a tornare a sfilare a Milano anche con la collezione uomo rende tutti noi molto felici».