Guess lancia la prima campagna internazionale uomo con modelli tutti italiani

Guess, la prima campagna internazionale solo uomo

Giovani. Belli. Tutti italiani. Sono questi i modelli scelti dal direttore creativo Paul Marciano per la prima campagna internazionale solo uomo di Guess.

Mattia Narducci, Andrea Damante, Stefano Sala, Alessandro Dellisola, Simone Susinna sono i protagonisti, i volti di quella che può considerarsi a tutti gli effetti una campagna destinata a diventare iconica per il brand americano.

Una campagna che nasce da un vecchio regalo fatto a Paul Marciano dalla moglie: una foto. Ma non una qualsiasi, un'immagine che ritraeva Frank Sinatra, Marlon Brando e altre star del passato al tavolo da gioco vestite impeccabilmente uguali. Era il film Guys and Dolls del 1955.

La volontà di ricreare la natura di quello scatto perseguendo oltre all'ideale estetico qualcosa di più profondo. Un collegamento, quello tra i due scatti, tra due diverse generazioni che nasce dal legame profondo che unisce i rispettivi protagonisti delle foto.

Proprio l’amicizia è il vero leitmotiv della campagna, scattata dalla talentuosa fotografa Tatiana Gerusova a Las vegas. I primi giorni a Ghost Town, nello scenario incredibile del deserto, location di numerosi film hollywoodiani. La seconda parte scattata all'interno di uno dei più celebri Casinò del mondo, il Caesar Palace, tra tavoli da gioco, abiti, completi e smoking quasi ad essere catapultati in un film di 007.

Una campagna in cui l'interazione spontanea tra i modelli, il vero rapporto umano, nato al di fuori del contesto lavorativo ed evidente attraverso gli scatti, saltano subito all’occhio. Ed è proprio un gruppo di amici quello che Paul Marciano ha ritrovato nei giovani modelli italiani, voluti fortemente come testimonial per rappresentare i valori e gli ideali del brand: l'importanza del concetto di famiglia, per Guess pillar della campagna, di amicizia che lega tutti coloro che lavorano per il marchio, dai testimonial agli stilisti, dagli hairstylists a coloro che lavorano dietro le quinte fino a Paul Marciano.

L'evento lancio alla Rinascente di Milano il 5 dicembre

Il 5 dicembre ci sarà in Italia il lancio ufficiale della campagna internazionale (in America sono già state rilasciate alcune foto). Un evento unico nella splendida cornice milanese dello spazio Annex all’interno della Rinascente durante il quale verranno presentate tutte le foto e i modelli, insieme a tutti i protagonisti della campagna, dalle 17.30 incontreranno i fan.

Milano ancora una volta al centro dell'attenzione mediatica mondiale per un evento storico. Il capoluogo lombardo sarà un vero e proprio trampolino di lancio per Marciano & Co. Una scelta, quella del capoluogo lombardo, voluta fortemente dai volti italiani di Guess per mostrare, non solo ai cittadini meneghini, il grandissimo lavoro e gli innumerevoli sforzi dietro a questa iconica campagna.

Tantissimi gli ospiti attesi per il 5 dicembre: influencer, modelli e modelle del marchio, le persone che sono state dietro le quinte, insomma il motore di Guess al completo. Tutta l'azienda sarà presente insieme ai grandi testimonial. La famiglia Guess unita al completo per accogliere tutti.

Successivamente ci sarà un grandssimo party alla Terrazza Martini per celebrare quella che, a tutti gli effetti, può considerarsi un nuovo inizio per il brand firmato Paul Marciano.