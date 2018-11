Guida Michelin 2018: 3 stelle a Uliassi, sale Cannavacciuolo. Cracco delusione

Guida Michelin: 3 stelle a Uliassi, sale Cannavacciuolo

Il marchigiano Mauro Uliassi con l'omonimo ristorante di Senigallia ha guadagnato la terza stella nella prestigiosa Guida Michelin Italia 2019, presentata oggi a Parma. Si tratta del decimo ristorante a tre stelle in Italia, con gli altri nove che confermano il merito acquisito. Il panorama delineato dalla Guida vede inoltre 39 ristoranti a due stelle, contro i 41 di un anno fa, mentre quelli a una stella sono 318, con 29 novita' e una dozzina di esclusioni. Il totale e' di 367 ristoranti stellati, con la Lombardia che si conferma in cima alla classifica con 60 esercizi (2 a tre stelle, 6 a due stelle e 52 una stella). In regione pero' sono solo due le novita', Sedicesimo secolo a Orzinuovi (Brescia) e Materia a Cernobbio, sul lago di Como.

Non entra Cracco in Galleria, che conferma invece la stella per il ristorante Cracco, perde la stella Armani. Nella classifica regionale seguono il Piemonte con 45 ristoranti e 5 novita'. Tra queste sale il noto chef Cannavacciuolo, con una stella per il Bistrot di Torino e una per il Cafe & Bistrot di Novara, oltre al due stelle confermato per Villa Crespi a Orta San Giulio. Segue la Campania con 43 ristoranti, il Veneto con 39, la Toscana con 36. Tra le singole province e' Napoli con 24 ristoranti a strappare il primato a Roma (23), Bolzano riconquista il terzo posto con 21, seguono Milano con 18 e Cuneo a quota 17. Tra le trenta novita' stellate significativo il dato relativo ai giovani chef: 15 ristoranti sono guidati da talenti con 35 anni o meno, di questi 10 hanno meno di 30 anni.

Altre particolarita' riguardano il ritorno della stella in basilicata, a Matera, al ristorante Vitantonio Lombardo, e una nuova stella in Calabria al Quafiz di Nino Rossi a Santa Cristina d'Aspromonte (Rc). nelle isole torna Heinz Beck a Taormina, in Sardegna Italo Bassi riconquista una stella a Porto Cervo. I tre stelle, tutti confermati, sono Piazza Duomo ad Alba (Cn), Da Vittorio a Brusaporto (Bg), St Hubertus a San Cassiano (Bz), Le Calandre a Rubano (Pd), Dal Pescatore a Canneto Sull'Oglio (Mn), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro