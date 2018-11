Guida Michelin 2019, l'Italia arriva al decimo chef Tre stelle: Mauro Uliassi

L'Italia taglia il traguardo dei 10 chef con Tre stelle. Dopo Norbert Niederkofler lo scorso anno, ecco la grande novità di questa edizione 2019: Mauro Uliassi, chef del ristorante di Senigallia che porta il suo nome, ottiene il massimo riconoscimento. E l'Italia è così la seconda nazione più stellata del mondo (con anche l'8 per cento di tutte le Tre stelle Mondiali).

"Dieci è il numero perfetto che nelle nostre scuole denota l’eccellenza - spiega una nota -, nel calcio identifica la maglia più prestigiosa e nel linguaggio comune è espressione di massimo apprezzamento, per cui si parla di "magia del numero dieci". La Guida Michelin Italia si merita un "bel 10", perché tanti sono i ristoranti oin questa edizione 2019. Nel linguaggio della Guida, è un’indicazione per gli appassionati gourmet di tutto il mondo, che, quest’anno, li orienta verso 10 destinazioni di viaggio in Italia. Il pittogramma delle tre stelle segnala i ristoranti per i quali Michelin suggerisce di pianificare un viaggio. Nella 64a edizione della Guida, oltre alle nuovissime Tre stelle Michelin che brillano sulla cucina dello chef Mauro Uliassi, dell’omonimo ristorante di Senigallia, confermano di avere una cucina che “vale il viaggio”, e quindi le tre stelle Michelin, i ristoranti dell’edizione 2018: Piazza Duomo ad Alba (CN), Da Vittorio a Brusaporto (BG), St. Hubertus a San Cassiano (BZ), Le Calandre a Rubano (PD), Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio (MN), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (AQ).