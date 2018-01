H&M, bufera razzismo. La mamma del baby modello costretta a trasferirsi

Dal sito H&M

La mamma del bambino di 5 anni apparso nella pubblicità della felpa H&M con la scritta "la scimmietta più cool della giungla", che è stata accusata di razzismo, ha annunciato alla Bbc di essere stata costretta a trasferirsi con la sua famiglia. Molti si sono arrabbiati con la donna, infatti, che non si è schierata contro il marchio H&M, ma lo ha difeso. E così la sua famiglia è stata costretta ad abbandonare la casa di Stoccolma per "motivi di sicurezza". "Rispetto l'opinione delle altre persone sulla questione, so che il razzismo esiste, ma questa maglia per me parla di razzismo? No", ha ribadito alla BBC la donna.

H&M, negozi saccheggiati in Sudafrica: protesta dopo la pubblicità "razzista"

I negozi della catena H&Msono stati saccheggiati per protesta contro una pubblicita' considerata razzista. Lo spot ritrae un bambino di colore indossare una felpa nera con la scritta ''La scimmia più cool della giungla''

H&M, polemica per la foto giudicata "razzista"

H&M ha scatenato le polemiche per la foto, pubblicata dal colosso della moda sul proprio sito di vendita online, di questo bambino di colore che indossa una felpa con la scritta (in inglese): "La scimmietta più cool della giungla". A causa delle polemiche H&M ha dovuto chiedere scusa e togliere lo scatto giudicato "razzista" dalla Rete. Molti utenti attraverso i social network hanno lanciato una campagna per boicottare il marchio.