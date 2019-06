Healthytude, il salone del wellness, a Milano il polo del benessere

Taglio del nastro ieri nello spazio The Mall, nel cuore del design district di Porta Nuova, per Healthytude, la healthweek dedicata a eventi, incontri e workshop, lezioni con esperti delle diverse discipline in compagnia di ospiti d’eccezione, grandi esposizioni ed esibizioni sportive per adulti e bambini, con il supporto e coinvolgimento di importanti realtà come Axa Italia, Bayer, Juul Labs e Skinius.

E poi massaggi e yoga, food & beverage, pet therapy, ricerca scientifica e “gamification” della salute e delle terapie.

Ad inaugurare l’evento erano presenti il Vice Presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, Michele Budelli CEO Fandango Club, Enrico Gherlone Presidente del Comitato Scientifico di Healthytude e Rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele, Sergio Dompé Vicepresidente di Assolombarda e Donato Iacovone Mediterranean Managing Partner di EY.

Il benessere, un settore in crescita

La manifestazione, nata da un’intuizione di Campus Fandango Club e EY e sostenuta dal Gruppo San Donato incarna il concetto di benessere in tutte le sue molteplici espressioni: dalla salute alla serenità mentale, dall’alimentazione allo sport o il tempo libero, dalla prevenzione alla nutrizione, dal lifestyle all’hi-tech, sino alla salvaguardia dell’ambiente.

“Healthytude intende dar voce a uno dei settori più vivaci e in salute dell’economia, con prospettive di crescita interessanti nei prossimi due anni”, spiega Michele Budelli, Ceo di Campus Fandango Club, “Il benessere e la salute rappresentano la prima voce di spesa degli italiani ma, nonostante queste premesse, non esisteva un evento di riferimento per appassionati, istituzioni, aziende sanitarie che operano nell’ambito del wellness. Da qui l’idea di Healthytude, che celebra l’attitudine allo stare bene nella sua più ampia accezione”.

A The Mall invece imprese, aziende ed esperti del settore si sono confrontati per la crescita del comparto.

“Oggi la Sanità pubblica è pressata tra la necessità di contenere la spesa e quella di far fronte a una domanda di salute crescente”, dichiara Donato Iacovone, Amministratore Delegato di EY in Italia e Managing Partner dell’area Mediterranea, “Abbiamo stimato che nei prossimi anni la spesa sanitaria complessiva crescerà a un tasso annuo del 2,2%. In particolare, nel 2024, la spesa pubblica raggiungerà i 124 miliardi di euro, con un incremento annuo dell’1,3%, mentre la spesa privata aumenterà del 4,4% arrivando a toccare i 56 miliardi, di cui 50 solventi, 4 di assicurazioni private e 2 di fondi sanitari integrativi. Il settore della salute e del benessere” continua Iacovone “si trova ad affrontare nuove importanti sfide. Occorre quindi un nuovo modello di salute che faciliti la collaborazione tra tutti gli attori dell’ecosistema e migliori la qualità della salute in modo sostenibile e accessibile, facendo leva sul potenziale dei dati e delle nuove tecnologie, con la persona e il suo benessere al centro”.

In occasione dell’International Yoga Day, Healthytude ospita il YogaFestival con una grande lezione collettiva di Yoga e Meditazione Urbana all’Arena civica guidata da RamRattan Singh, insegnante di grande esperienza: una pratica pensata per chi vive nelle grandi città, per fermare la frenesia della vita metropolitana, rilassare il corpo e il sistema nervoso, sperimentando un benessere che nasce dal (ri)trovare la consapevolezza di sé. La lezione è gratuita e aperta a tutte le persone, di ogni età e livello.