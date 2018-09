Herno celebra 70 anni di storia con due capi iconici

Sfumature e ricordi di un viaggio che è iniziato 70 anni fa e di un’esperienza tangibile nella nuova collezione Primavera Estate 2019. Un mosaico completo di tutti i tasselli: stili, colori e tessuti dedicati alla donna di Herno. Nuovi i parka dagli ampi volumi, dalla connotazione orientale la rivisitazione dei kimono, un bubble-up metropolitano per i modelli oversize che strizzano l’occhio ad un trend streetwear. Immancabili le cappe e gli A-shape, mano artistica e identità ormai consolidata, e altresì i soprabiti bon ton e mai banali.



I tessuti sono quelli che caratterizzano le stagioni primaverili: naturali lino e cotone; iridescenti techno-taffettà e leggeri tela vela; nylon dall’aspetto serico; stampe su scintillanti paillettes; eleganti bouclé; svolazzanti voile e pregiati jacquard floreali di ispirazione Giapponese; pregiato suede ma anche leggero cachemire che ben si adatta alle giornate più frizzanti. Non mancano le versioni reversibili per nuovi look, gli innovativi laserati e termosaldati e le pregiate lavorazioni double che Herno realizza a mano fin dagli anni ’60. Si concretizza con questa collezione il progetto PEF – Product Environmental Footprint – Herno è la prima insieme al produttore del filato e del tessuto, a mappare l’impatto ambientale della produzione di un capo, dai filati ai capi finiti: 4 modelli realizzati in jersey stretch. Impatta su tutto il colore, grande protagonista della collezione, che disegna netti contrasti e che vuole catalizzare totalmente l’attenzione su di sé. Insieme ai toni neutri della terra - beige, tortora e panna – brillano i verdi - dal kiwi al lime, dal bandiera al militare; gli aristocratici rossi – dal cardinale al cremisi fino al suo estremo burgundy; i trasognanti toni del cielo e le femminili tinte del fucsia e del pervinca. Intervallano i full color le stampe: dal sempre presente camouflage, ma in versione grunge, alle figure acquerellate su fondo bianco.



HIGHLIGHTS



Il nuovo parka è versatile, impermeabile e multitasking. Realizzato in cotone spalmato con poliuretano che lo rende anti-pioggia e vivacizzato dall’interno a contrasto con termonastrature arcobaleno. L’ampio volume è regolabile da un gioco di coulisse che permettono di delinearne la forma ed insieme ai riconoscibili accessori dorati sottolineano la femminilità. Torna il bomber oversize presentato in un avanguardistico nylon tela vela accoppiato a voile di taffettà –reversibile. Dettagli in maglia active, coulisse, maniche a ¾ e colori vitaminici attualizzano un capo diventato contrassegno di Herno.



HERNO 70° ANNIVERSARY COLLECTION AUTUNNO – INVERNO 2018-19



Due capi per celebrare i 70 anni, due capi che raccontano la nostra storia. Un trench e un piumino A-Shape dal design inconfondibile realizzati in uno speciale tessuto personalizzato che diventa portavoce di tutte le emozioni e delle parole chiave con cui tutto lo staff interno ha descritto cosa Herno rappresenta per sé. Realizzato nel colore originale che contraddistingue l’etichetta femminile: il beige Sono la traccia tangibile della storia di una famiglia, di un’azienda e di mani che lavorano insieme per descrivere una storia di successo. Disponibili in selezionati store a partire da fine Ottobre.