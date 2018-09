Herno sbarca in Via Monte Napoleone

Herno nell’anno della celebrazione dei suoi 70 anni ha inaugurato venerdì 21 Settembre con un cocktail party il suo nuovo flagship store accogliendo gli amici del brand in un salotto verde:un giardino verticale, richiamo al territorio ed elemento presente in tutti gli store e lo show-roommilanese, ha ricoperto l’intera facciata.Dal suo esordio milanese di 6 anni fa, la boutique si è trasferita da Via Sant’Andrea in ViaMonte Napoleone conquistando uno spazio più ampio: 250mq suddivisi su due livelli.Entrando, come in una casa, si è accolti dalla libreria custode simbolica della storia aziendale, lafontana e le pareti di verde verticale che connettano al territorio dove l’azienda ha sede e a cui èprofondamente legata. Comode poltrone completano la zona living.Le collezioni per il prossimo autunno-inverno, uomo, donna e bambino, sono tradizionalmenteesposte sulla esclusiva trave in acciaio corredata dal simbolico gancio in metallo con cinghie incuoio.Una presentazione che da anni connota lo stile understament di Herno: eleganza senzasuggerimenti di stile.