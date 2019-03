Hilton al primo posto "Great Place to work 2018"

Hilton vince la classifica "Great Place to Work 2018". L'azienda alberghiera ha vinto il premio come miglior posto dove lavorare. Veronica Salvo, Regional HR Director Continental Europe, Hilton: "Siamo molto felici di essere al primo posto nella classifica Great Place to Work in Italia! Quest'anno festeggiamo i cento anni del Gruppo Hilton e siamo orgogliosi della "cultura aziendale" che abbiamo creato. I nostri Team Member sono il nostro più grande valore, e la nostra ambizione di essere l'azienda più ospitale del mondo inizia con loro. Siamo impegnati a fornire a tutti i nostri Team Member il supporto di cui hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi professionali e continuare ad innovare le nostre politiche in questo ambito al fine di creare un ambiente in cui possano crescere professionalmente ed eccellere: ciò include il nostro approccio di flessibilità e benessere sul posto di lavoro, nonché l'accesso a programmi di formazione e sviluppo a livello globale."