Hilton festeggia i suoi primi 100 anni. Un secolo di storia

Questa settimana, il primo Gruppo di hotel a livello mondiale, Hilton (NYSE: HLT), celebra il suo centenario. Fondata nel 1919 in un’area rurale del Texas, Hilton conta oggi 5.700 hotel in 113 Paesi e molti di questi hanno fatto da sfondo ad avvenimenti intenazionali che hanno segnato la storia del mondo. Per celebrare l’importanza del Gruppo e il suo impatto pionieristico nell’hotellerie, Hilton, che in un secolo di storia ha segnato delle importanti milestone nel settore dell’ospitalità, rivela per l’occasione i 100 momenti che hanno contribuito a plasmare il mondo moderno.

Un’indagine internazionale condotta su un campione di 7.000 persone vede al primo posto, come momento di maggior impatto del secolo scorso, la fine della Seconda Guerra Mondiale, che ha aperto il mondo ad una nuova era di ripresa e riavvicinamento tra i popoli, seguito dal primo trapianto di organi nel 1954 e dal primo trapianto di cuore nel 1967.

"Il nostro fondatore Conrad Hilton credeva nel potere dei viaggi per promuovere la pace nel mondo e incoraggiare le relazioni umane. Lungo questi 100 anni, i nostri hotel sono stati palcoscenico di alcuni degli eventi più iconici, dal primo 'bed-in for peace' con John Lennon e Yoko Ono all'Hilton Amsterdam 50 anni fa, alla prima telefonata da cellulare, che si è svolta davanti al New York Hilton Midtown nel 1973", ha detto Simon Vincent, EVP & President, Hilton, EMEA. "Gli hotel Hilton sono fortemente inseriti nel tessuto delle comunità in cui operano e, nel corso del secolo scorso, hanno accolto 3 miliardi di ospiti, dato lavoro a 10 milioni di Team Member e contribuito a livello economico con 1 trilione di dollari ".

I primi 10 eventi che hanno segnato la storia del mondo sono stati classificati come segue:

1. La fine della Seconda Guerra Mondiale (1945)

2. Il primo trapianto d'organo (1954)

3. Il primo trapianto di cuore (Louis Washkansky, 1967)

4. La prima volta che è stata usata la penicillina (1942)

5. Il primo uomo sulla luna (Neil Armstrong, 20 luglio 1969)

6. La caduta del muro di Berlino e la riunificazione della Germania (1989)

7. Il primo uomo nello spazio (Yuri Gagarin, 1961)

8. Il primo vaccino per la tubercolosi (1927)

9. Il primo cuore artificiale (2015)

10. Il primo trattamento chemioterapico (1956)

Tra le altre categorie, la prima televisione del 1928 (tecnologia), il primo film con suono incorporato nel 1927 (cultura), il primo frigorifero elettrico nel 1927 (cibo e bevande) e l'invenzione dei primi pannelli solari nel 1954 (sostenibilità).

Fin dall'apertura del suo primo hotel, Hilton è stato pioniere del settore e ha trasformato il soggiorno dei propri ospiti, introducendo il servizio in camera e i televisori, il minibar e aprendo hotel all’interno degli aeroporti.

Lo scorso anno Hilton è stata la prima compagnia nel settore dell’ospitalità a fissare obiettivi scientifici per ridurre il proprio impatto ambientale. L'azienda è stata anche la prima a implementare sistemi computerizzati di prenotazione e a lanciare Connected Room - la prima camera d'albergo che permette agli ospiti di aprire le porte e controllare le luci, il termostato e la TV da un'applicazione per smartphone.

Negli hotel Hilton è stato cucinato il primo brownie e offerta la prima piña colada.