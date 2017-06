Hogan, rilancio dei punti vendita con la nuova boutique di Montenapoleone

Hogan si prepara al grande rilancio dei suoi punti vendita. E a fare da apripista non poteve che essere Milano, dove il marchio di Diego Della Valle inaugurerà il nuovo concept retail in via Montenapoleone. A rivelarlo e Pambianconews, che spiega come l'apertura della nuova boutique è prevista per settembre, in concomitanza con la Milano Fashion Week.

Il nuovo store sarà al civico 5 della nota via milanese, nei locali precedentemente occupati da Bottega Veneta. In concomitanza della nuova apertura, Hogan chiuderà l'altro store in Montenapoleone al civico 23.

“Il nuovo negozio in Montenapoleone sarà caratterizzato da un concept completamente nuovo da cui partiranno tutti gli altri store futuri”, ha spiegato a Pambianconews Sergio Azzolari, general manager dei brand Fay e Hogan.