Home staging, come rifare il look della casa (e venderla più in fretta)

Home staging, nuove professioni avanzano

Home Philosophy Academy è una scuola di formazione di "home staging", l'unica accreditata e riconosciuta da AIHSP, l'associazione americana che ha creato questa professione. E' nata a Milano dall'intuizione di Francesca Greco e di suo marito Gabrio Terribile. Un’unione vincente nella vita e nel lavoro che ha portato all’ideazione di un nuovo approccio nella vendita di immobili che rappresenta una novità assoluta .

Troppo spesso, parlando di abitazioni, il mercato immobiliare si rivolge al pubblico descrivendo metri quadri o mattoni, omettendo completamente l'aspetto emozionale. Home Philosophy (http://homephilosophy.it) è innovativa perché mette questo aspetto al primo posto. Questo è ciò che cerca oggi il mercato, un luogo dove ritrovare la propria dimensione, il proprio Io. E’ questa la filosofia di Casa, la filosofia di Home Philosophy.



Valorizzare un immobile così da stupire il visitatore già dall’annuncio pubblicitario utilizzando tecniche innovative di marketing immobiliare, quali l’home staging e la fotografia d’interni emozionale. I successi ottenuti proponendo questo nuovo “format” hanno portato i due fondatori all’idea di formare dei veri e propri professionisti del settore; nasce così HOME PHILOSOPHY ACADEMY, divisione dedicata alla formazione di Home Stager.



L’Home Stager è una professione che nasce negli Stati Uniti grazie alla brillante intuizione di Barb Schwarz. Già affermata negli anni ’70 inizia molto tempo dopo a diffondersi in Europa, per poi prendere piede anche in Italia. E’ una tecnica di marketing che consente, con un investimento molto contenuto, di valorizzare al meglio un immobile prima che venga messo sul mercato. Lo scopo dell’Home Staging è di rendere la casa più piacevole e accogliente, mettendone in risalto i pregi affinchè il possibile acquirente, catturato dall’ambiente, sia colto dal cosiddetto colpo di fulmine. La casa avrà quindi più chance di essere venduta in tempi più brevi e a un miglior prezzo.

Secondo l’ultima indagine di Bankitalia (primo trimestre 2017), sul mercato delle abitazioni in Italia, il tempo medio di vendita di una casa in una città come Milano è di circa 6 mesi. Dopo un intervento di Home Staging, questo tempo si riduce a 58 giorni. “Crediamo così fortemente nella potenzialità del servizio di valorizzazione immobiliare che abbiamo ideato una serie di corsi base e avanzati con docenti di comprovata esperienza nell’ambito del Real Estate, che applicano quotidianamente la loro professionalità con risultati eccellenti”, sottolinea Francesca Greco.



I corsi di Home Philosophy Academy hanno la peculiarità di essere confezionati su misura per i corsisti. Etica e generosità nella condivisione sono i valori che contraddistinguono l’Academy, ormai leader nel settore della formazione in Italia, che ad oggi ha tenuto oltre 80 corsi, accolto 450 corsisti e preparato più di 140 home stagers professionisti. I corsi di Home Philosophy Academy sono patrocinati dall’Associazione Professionisti Home Staging Italia, la prima associazione del settore riconosciuta dal MISE – Ministero dello Sviluppo Economico.



Il corso di Home Staging proposto da Home Philosophy Academy è l’UNICO corso in Italia nel settore riconosciuto, approvato e accreditato da IAHSP®, The International Association of Home Staging Professionals, Associazione fondata dalla creatrice dell’Home Staging, Barb Schwarz. Il riconoscimento è avvenuto grazie alla completezza degli argomenti e dei contenuti, oltre che dei valori che vengono trasmessi e condivisi per la corretta divulgazione dell’Home Staging.

LE STORIE

Elena e Valentina sono due professioniste che dalla vita lavorativa e da quella famigliare hanno avuto tutto. Arrivate agli "anta" si sono guardate dentro e hanno scoperto la voglia di reinventarsi e, perché no, di crearsi un futuro diverso, trovando le risposte alle loro domande nel corso di home staging proposto da Home Philosophy che ha letteralmente cambiato la loro vita.



Elena da sempre lavora nel mondo del design di interni con una solida formazione negli USA dove per la prima volta sente parlare di “valorizzazione immobiliare”. Presto la libera professione diventa un’esigenza per gestire marito lontano e figli impegnati e impegnativi. Con il passare del tempo si rende conto di aver perso il valore di “sé” e di dovere a sé stessa qualcosa di diverso e di stimolante. Scava nei suoi ricordi dove riaffiora ciò che anni prima, in Canada, l’aveva colpita : l’home staging. Si documenta e scopre che in Italia l’Academy di Home Philosophy rappresenta l’eccellenza della formazione nel settore. Dopo tre anni dal fortunato incontro con Home Philosophy crea la sua società. E’ docente ai corsi di formazione e, come lei stessa ama dire ”maneggia i sogni” di altre donne che, come lei, a 50 anni, sognano sempre più in grande.



Una carriera tra design, moda e comunicazione quella di Valentina che in giovane età è già mamma e creativo di riferimento in una multinazionale della comunicazione. Una grande passione, quella per la casa, un’attitudine naturale alla quale ha potuto dare spazio grazie a tutte le case in cui ha abitato, durante i suoi numerosi trasferimenti. Questa passione rimane nel cuore e resta per molto tempo, il grande sogno nel cassetto, rimandato a causa dei numerosi impegni professionali e famigliari. Alla soglia dei 50 anni, Valentina scopre l’home staging e ne comprende la grande affinità con la professione che ha sempre svolto. E’ ora di riaprire quel cassetto, e di realizzare il proprio sogno trasformandolo in realtà. Da qui l’incontro con Home Philosophy e, come Elena, dopo essere tornata sui “banchi” e dopo le prime esperienze sul campo, Valentina fonda la sua società. Grazie ad Home Philosophy ora Valentina ha davanti a se la possibilità di scrivere una nuova pagina della sua vita.