HOMI 2020: i nuovi trend green dell’abitare a Fiera Milano Rho (e non solo)

di Silva Valier

600 circa gli espositori, di cui il 19% proveniente dall’estero, in particolare da Germania, Francia, Spagna e Portogallo tra i Paesi europei e da Corea e Giappone tra i Paesi esteri presenti a HOMI, il salone che ruota intorno agli stili di vita, a Fiera Milano Rho fino al 27 gennaio. Ancora una volta è una stupefacente finestra aperta su design, artigianato di qualità e accessori utili e innovativi per la casa, spaziando dalla decorazione al tableware, dal design al tessile, dalle fragranze al gifting e al festivity.

Ricca di idee e novità di prodotto l’edizione di gennaio di questa importante vetrina del lifestyle. Le proposte in mostra rispecchiano tendenze sempre più attuali e diffuse, come quelle del riuso e del riciclo, della sostenibilità e delle scelte eco-friendly. Proprio quando una nuova sensibilità green sta cambiando le nostre abitudini di consumo, anche gli accessori per la casa si trasformano in occasioni per scoprire come è facile rispettare il Pianeta.

Rispetto e amore per l’ambiente è il messaggio che NOVITÀ HOME vuole dare con arredi per interno e per esterno. Con complementi e decor per la casa e per la tavola realizzati in materiali naturali da esperti artigiani dei Paesi di provenienza. Sono anni che l’azienda fa produrre in alcuni Paesi orientali mobili e complementi che siano realizzati solo con legname di riuso proveniente da case demolite e imbarcazioni in disarmo e da metalli industriali che sotto le mani degli artigiani prendono nuove forme divenendo tavoli, librerie, sedie, sgabelli e molto altro ancora. Curiosi sono i portabottiglie ricavati con vecchie vespe originali, oppure le panchine che hanno come sostegno le ruote di biciclette abbandonate. Una nuova vita ad oggetti che sarebbero finiti ad inquinare l’ambiente e che invece diventano arredi design per le nostre case.

Anche REISENTHEL mette al centro il rispetto per la natura. Da sempre interprete di questa esigenza, il brand tedesco apre la strada ad un approccio concreto con l’elegante borsa colorata re-shopper 1 realizzata riciclando 11 bottiglie di PET. Così i rifiuti di plastica vengono trasformati in un prodotto resistente, pratico, utilissimo in qualunque situazione: negli sposamenti quotidiani in città, per il lavoro, lo studio, la spesa quotidiana, lo shopping. Grandi scomparti laterali interni, uno dei quali addirittura termico, permettono una facile organizzazione. La borsa re-shopper 1 è sinonimo di uno stile di vita consapevole, in cui la plastica diventa prodotto utile e non rifiuto problematico. Proposta in 5 diversi colori aubergine, black, ice green, light grey e nel nuovo colore pantone navy, è davvero adatta a tutti.

Particolare attenzione al tema green anche da TOGNANA, che presenta un segmento cottura ricco di novità in tema di prestazioni e design. Tra queste I Love The Planet, che esalta il topic della sostenibilità ambientale: ogni set di padelle in alluminio forgiato, infatti, è veduto in abbinamento ad una pratica e originale bottiglietta da 600cl in alluminio con laccio in silicone, volta a limitare l’uso della plastica per il consumo di acqua fuori casa.

Impegno a favore dell’ambiente anche di BIALETTI, che lega l’iconica Moka Express a Oceana, organizzazione mondiale dedicata alla salvaguardia degli ecosistemi oceanici, divenendone ambassador. La Moka Express, infatti, rappresenta il metodo di preparazione eco-sostenibile del caffè italiano per eccellenza: l’unico rifiuto che produce, il caffè macinato, è biodegradabile e compostabile al 100%. Inoltre, non viene utilizzato alcun detergente chimico per lavarla, ma solo acqua. Bialetti sostiene il progetto Oceana con una donazione e attraverso una comunicazione focalizzata sul messaggio principale della campagna #wakeupfortheoceans, che invita ad acquistare Moka Express e mostrare così il proprio impegno a proteggere gli oceani.

Rigorosamente ecosostenibile per sottolineare l’importanza di consumi consapevoli è l’ampia collezione presentata da MAI UGUALI. Vetro, bambù, legno di pino, sughero e fibra di grano, per la tavola, la cucina e il tempo libero. Nella collezione troviamo eco cuffie, eco caricatori, eco powerbank, e ancora occhiali, speaker e bicchieri termici e borracce. Le praticissime borse Handed By e i serviti di piatti, le posate in bambù riutilizzabili e dotate di scovolino. Un mondo di proposte per vivere, condividere momenti e occasioni nel rispetto dell’ambiente e della salute.

Esprime dolcezza e armonia la nuova gamma di tableware firmata WALD, brand amato da tutti per i suoi incantevoli decori e colori naturalistici che da sempre lo distinguono. Si chiama Fiordicampo ed è un servizio tavola che incanterà il commensale, dove il bianco e il romantico decoro floreale sovrapposto si impongono piacevolmente con tutta la loro essenzialità e lo stile green si sposa piacevolmente verso momenti conviviali rilassanti e rassicuranti.

VdE - VILLA D’ESTE HOME TIVOLI torna a stupire i visitatori e riprende il tema marinaro legato alla tradizione siciliana, reinterpretando lo stile jungle in chiave botanica e chic, uno stile sempre di moda visto il successo del recente rilancio riscosso da Jennifer Lopez in jungle print, in occasione della Milano Fashion Week. Quest’anno VdE lo interpreta in due chiavi completamente differenti: il servizio Oriental Botanique rispecchia una visione urban della natura e ne esplora i foliage, la botanica ed ogni sfumatura di verde. L’apparecchiata Forest Chic, invece punta al luxury con folte decorazioni gold e colori alla moda. Chi ama osare nell’abbigliamento, ama osare anche in tavola e questo servizio è il modo migliore per farlo

L’ispirazione in cucina merita l’eccellenza negli strumenti di cottura. Come l’innovativa linea Avola firmata BALLARINI, la nuova gamma cookware antiaderente adatta anche alle cucine a induzione. Con Avola si cucina meglio e si risparmia energia grazie a soluzioni innovative che rendono gli strumenti di cottura ancora più performanti, resistenti e versatili, come il fondo brevettato Radiant, l’antiaderente Keravis Extreme - estremamente resistente e per uso ultraintensivo - e il dispositivo brevettato salva-energia Thermopoint presente su padelle, tegami 1 manico e bistecchiere.

Cucinare a casa propria è un piacere, ma che necessita degli strumenti migliori per ottenere risultati da chef. Come i taglieri in legno di faggio da coltivazioni sostenibili della linea Profile dell’olandese BRABANTIA, progettati per le specifiche esigenze di carne, pane e vegetali. Il tagliere per la carne è caratterizzato da una serie di scanalature che permettono di fare defluirei liquidi, mentre quello per il pane ha una configurazione tale da raccogliere le briciole e mantenere in ordine il tavolo o il piano di lavoro; il tagliere per le verdure infine ha due livelli: uno per il taglio e uno per raccogliere gli ortaggi affettati e versarli direttamente in padella.

A HOMI non mancano altri interessanti filoni di stile, tutti da scoprire: dalla tendenza shabby chic, che gioca sulle atmosfere romantiche e nostalgiche dell’anticato a quella della scoperta della tradizione italiana in chiave internazionale, fino alla sofisticata cromia del nero, l’assenza di colore che diventa colore, protagonista di raffinati accessori da tavola.

Nero specchiante dal forte impatto, linee squadrate ed elevato spessore dell’acciaio per le nuove, seducenti posate Rock firmate SAMBONET che aggiungono carattere e grinta alla tavola. Attuale e accattivante la collezione si sposa perfettamente a un nuovo modo disinvolto di vivere la tavola, offrendo la possibilità di distinguersi. Rock è proposta in set tavola per 6 persone da 24 o 36 posate, estendibile con set di forchettine dolce e cucchiaini caffè, tutti in raffinata confezione regalo.

E’ destinata alle tavole più ricercate la versione nella cromia nero lucido delle posate Florence by Night. Dalle forme affusolate, moderne e di tendenza, sono prodotte da PINTINOX, storica azienda di posateria che ha da poco festeggiato i 90 anni di attività. Naturalmente raffinate ed elegantemente severe, saranno di grande effetto scenico sulle tavole della prossima primavera.

Anche ALESSI lancia tutti i complementi della linea Trinity nella variante total black, che sottolinea l’armoniosa struttura ispirata dalla spirale di una conchiglia. Sono centrotavola, cestino, fruttiera, porta agrumi progettati dal designer australiano Adam Cornish, che per la loro originalità, bellezza ed eleganza stanno riscuotendo grande interesse da parte del pubblico.

Frutta secca home made? Proviamo l’essiccatore elettrico con sistema di ventilazione ad aria calda della linea Presidente di TESCOMA, con regolazione del tempo e della temperatura e funzionamento silenzioso. E’ ideale per disidratare frutta, verdura, erbe aromatiche, funghi, carne, etc., mantenendo pressoché inalterate le proprietà nutritive degli alimenti, senza l’aggiunta di conservanti come sale, olio o altro.

Anniversario di tutto rispetto per la Maison OPINEL che compie 130 anni quest’anno (1890-2020) e per la venerabile occasione presenta la collezione di coltelli da cucina Les Forgées 1890. Questa collezione, che comprende 8 coltelli, incarna l’alta qualità della coltelleria francese, distinguendosi per la sua robustezza, il perfetto equilibrio, la durata e l’eccellente qualità di taglio. Le lame sono in acciaio X50CrMoV15 forgiate100% a caldo 1200°, un unico pezzo da una parte all’altra del coltello (lama full tang), ciò che permette un taglio rapido ed eccellente. Il manico è in legno di faggio proveniente da foreste sostenibili. Design by Studio BIG-GAME.

Ampio spazio anche alle essenze e alle profumazioni per ambienti a HOMI, palcoscenico privilegiato per il settore. Presente l’universo olfattivo di WALLY 1925 con le nuove fragranze “Le Saline”, che imprigionano il profumo in granelli di sale. I Cristalli di Sale immersi in una fragranza sono infatti un’assoluta novità per i profumatori d’ambiente. Con la nuova bottiglia ad anfora, i Sali, che hanno la proprietà di donare all’aroma morbidezza e aggiungere all’aria vitalità, allungano la durata del profumatore stesso. Una volta evaporata la parte liquida, i Sali possono essere utilizzati ancora a lungo per catturare gli odori negli ambienti o per profumare armadi e cassetti. La durata è di circa 3-4 mesi dall’apertura. Attualmente “Le Saline” sono realizzate nelle esuberanti versioni “Mojito” e “Chinotto”.

Una novità firmata XOOPAR viene dall’azienda fiorentina Compagnia del Viaggio, distributore esclusivo del brand sul territorio italiano: è INÈ - The wallet, il nuovo concetto di portafoglio contemporaneo, reinterpretato per ottimizzare le necessità quotidiane. Il portafoglio e il power bank più sottili presenti sul mercato si uniscono, finalmente insieme, per essere sempre eleganti e connessi. INÈ si tiene semplicemente in tasca e si apre a libro, mantiene le carte di credito al sicuro dal furto di dati e, al contempo, offre la possibilità di avere i cellulari sempre carichi. INÈ è disponibile in vera pelle o ecopelle, per adattarsi ad ogni gusto ed esigenza personale. Inoltre, è venduto in un particolare packaging di alluminio, dal look elegante in total black e sfruttabile per altri usi. Businessmen e viaggiatori frequenti ma anche studenti e genitori impegnati, tutti hanno una buona ragione per averlo.

Così a HOMI scopriamo, ma non solo, una nuova cultura del design sostenibile che dà speranza per un futuro migliore. Qui i grandi protagonisti sono oggetti e accessori dedicati alla casa e alle sue declinazioni che diventeranno il nostro quotidiano nel prossimo futuro e che, arrivati nelle vetrine, non mancheranno di stupire!