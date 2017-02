HOMI a Fiera Milano: una finestra su stili di vita e tendenze in evoluzione

di Silva Valier

Si è concluso con successo HOMI, il Salone degli Stili di Vita in scena a Fiera Milano Rho dal 27 al 30 gennaio 2017, dove sono state svelate in anteprima una serie di novità che raccontano le collezioni primavera-estate 2017 degli oggetti destinati alla casa e alla persona, nonché i prossimi trend dell’abitare.

Un’edizione che ha messo in evidenza la crescente vocazione internazionale del Salone: sono stati, infatti, circa 17.000 i compratori internazionali arrivati da 117 Paesi per un totale di 85.115 visitatori professionali, registrando un +4,5% sulla scorsa edizione di gennaio. Con 1.500 espositori, di cui il 21% proveniente da 38 Paesi esteri, la manifestazione segna un’edizione particolarmente positiva che, a tre anni dalla nascita del nuovo format espositivo, si conferma in decisa crescita.

Curiosando fra gli stand, tra i nomi che hanno animato il Salone è l’azienda fiorentina Novità Home, presente al Salone con nuovi mobili che raccontano di tradizioni e culture dell' India, del Tibet, dell'Indonesia... ma con colori, decori e lavorazioni che incontrano il gusto di italiani ed europei. I cabinet, le credenze, i piccoli mobili riportano lavorazioni decorative artigianali: intarsi preziosi su legni di recupero oppure accurate decorazioni floreali che esplodono su sfondi verde foresta o rosso India. Arredi che ben si fondono nei vari ambienti delle nostre case insieme a mobili dal design più lineare o classico. E Novità Home non si dimentica dell'esterno, terrazze o giardini che siano. Con la nuova collezione Jungle è possibile arredare piccoli e grandi spazi esterni con mobili di gusto coloniale, romantico oppure easy: set tavolo e sedie, poltrone in midollino, panche e panchine in legno o ferro, lampade in midollino e lanterne porta candela.

Anche la giapponese Akita ha presentato una straordinaria collezione di mobili dalle linee pure e al tempo stesso eleganti e sofisticate. E’ realizzata in legno di cedro rosso dalle bellissime venature, proveniente dalla prefettura di Akita, nel nord del Giappone. Si tratta di un’essenza lignea dal notevole potenziale che si presta particolarmente alla realizzazione di mobili grazie anche alle proprietà naturali del suo aroma che protegge il legno dall’azione di insetti dannosi. Il Giappone è un paese altamente boschivo – il terzo al mondo con 25 milioni di ettari di foreste – in cui il legno è stato da sempre utilizzato per costruzioni e mobili. Il noto designer Toshiyuki Kita ha collaborato con gli artigiani di Akita disegnando sedie dove comodamente sedersi, tavoli, set di tavolini e paravento belli da vedersi, per portare nuova attenzione sui mobili di legno in stile giapponese.

L’arredamento in stile chalet sta facendo sempre più tendenza, è uno stile che conquista tutti con la sua atmosfera accogliente, soprattutto nelle stagioni invernali. Un arredamento che è tradizionalmente caratterizzato da materiali come il legno, il cuoio, la lana, il feltro in tonalità calde per dare un tocco romantico allo stile rustico. Con Artesano Montagne, Villeroy & Boch ha presentato un servizio delizioso il cui decoro si ispira alla tipica maglieria norvegese, mentre i disegni dalle tonalità rosso caldo creano contrasto con il grigio che risalta sulla ceramica bianca.

Easylife inaugura l’anno pensando anche agli amanti del pennello! Art & Decor è la linea dedicata a chi cerca un modo semplice per rilassarsi, a chi vuole esprimere la propria creatività o a chi semplicemente si vuole divertire. Basta prendere il pennello e lasciarsi ispirare! Risultato? Piatto o mug personalizzati e zero stress. Le confezioni includono 6 colori e un pennello.

Sotto i riflettori di HOMI anche Tognana con Extra Induction, una linea completa di casseruole, tegami, wok, padella, crêpiera, grill in alluminio forgiato che garantisce la massima qualità della cottura, grazie anche al rivestimento interno antiaderente a 4 strati, effetto granito. Extra Induction è caratterizzata da un particolare fondo in acciaio “Full Induction” che permette un’ottima efficienza per la cottura a induzione ed un risparmio energetico e da una nuance bordeaux che dona alla linea un tocco di stile.

Ideale per tostare, cuocere e mantecare per ottenere un risotto perfetto ecco The Rice, la nuova casseruola Knindustrie in rame, eccellente conduttore del calore in modo omogeneo. La finitura interna è in stagno. Il pratico manico a pinza, oltre ad essere elemento decorativo distintivo, consente di afferrare facilmente la casseruola che può essere utilizzata come piatto per servire e portato elegantemente in tavola. La completa un raffinatissimo coperchio in legno di mogano che all’occorrenza diventa sottopentola.

E’ bella da poter essere lasciata in vista come ulteriore decoro di una cucina aperta e ospitale la nuova caffettiera della linea Paloma firmata Tescoma, in alluminio alimentare con guarnizione in silicone. Tradizionale, robusta e affidabile, è rivisitata in versione moderna, con un tocco di colore nella base, nell’impugnatura e nel pomello. Per preparare un buon caffè dall’aroma intenso e dare anche un’aria allegra all’ambiente! Disponibile in versione da una, tre o sei tazze.

E’ sempre più diffusa la consuetudine di portarsi da casa il cibo per la pausa pranzo in ufficio, in palestra o al parco. Abitudine dettata dal desiderio di pensare al proprio benessere anche se costretti a pranzi veloci e di mangiare sano e leggero, con frutta e verdura anche fuori casa. Nasce così Zerø, la prima salad lunch ball Guzzini: una innovativa lunch box a forma di sfera, proposta nella doppia versione refrigerata e non, che contiene un vero e proprio posto tavola per consumare il pasto ovunque ci si trovi.

Si chiama Easy Omelette e il nome dice già tutto. Un modo semplice e divertente per preparare velocemente delle gustose omelette al forno oppure direttamente al microonde. Si versano le uova e la farcitura direttamente nello stampo in silicone e si inforna per pochi minuti. Si servirà in tavola un’omelette perfetta! Pensato per portare un tocco di innovazione nelle nostre cucine, questo stampo della linea Pratika di Silikomart farà riscoprire il piacere di sperimentare in cucina.

Con Chiave di Violino non si andrà mai fuori tempo, né tanto meno fuori … tono. Un orologio da casa, cui dare uno sguardo ogni mattina e con cui iniziare la giornata. Ha la forma di una chiave di violino che, come è noto, si pone all’inizio di una partitura musicale e Lineasette lo propone affinché venga posto all’inizio di ogni esperienza quotidiana. Realizzato in gres porcellanato, è disegnato con poche linee, all’insegna della sobrietà formale. E’ proposto nei classici colori “Caolino” e “Grigio chiaro”, le lancette si stagliano alla perfezione sul quadrante, la superficie convessa del corpo dell’oggetto.

Tra le tante tendenze che stanno cambiando la vita quotidiana ci sono anche quelle legate all'evoluzione della tecnologia, sempre più presente anche nelle case, negli oggetti che le arredano e negli accessori. Come KitchenAid che stupirà ancora con una nuova e sorprendente proposta: il frullatore Power Plus Artisan, un vero concentrato di potenza e design pensato per chi ama preparare sfiziose ricette all’insegna del benessere. Ma non solo! Anche l’impareggiabile Cook Processor Artisan, l’alleato all-in-one ideale per dare vita a dei veri e propri capolavori in cucina, sarà protagonista nelle cucine con le sue innovative funzionalità e i suoi nuovi accessori. Riscaldare l’atmosfera casalinga con una deliziosa zuppa, iniziare una nuova giornata con un frullato vitaminico o sorprendere gli ospiti con un primo piatto realizzato a regola d’arte sarà sempre più semplice.

Dedicato a chi ama vivere e cucinare en plein air, il nuovo grill a gas FireGlobe di Eva Solo, distribuito in Italia da Schönhuber, arreda con stile gli spazi outdoor. La superficie della griglia permette di cuocere contemporaneamente cibi diversi (carne, pesce, verdure) e all’occorrenza, grazie a un pratico coperchio con termometro integrato, si trasforma in un vero e proprio forno. Completano la dotazione due utilissime cover protettive: una per il grill, perfetta per preservarlo da pioggia e umidità, e una per la bombola del gas che, grazie a una pratica zip, consente il collegamento al grill senza essere rimossa. Ad arricchire la linea per il barbecue nuovi spiedini in acciaio inox, con una pratica e sicura impugnatura in silicone, e i pennelli da marinatura, anch’essi in silicone, perfetti per marinare il cibo direttamente sulla griglia (il silicone resiste sino a 220°C).

Molto chic e molto country è la collezione Country Chic di Maiuguali dedicata a un Lui raffinato che ama stare all’aria aperta, cucinare con classe un BBQ contornato dagli strumenti più appropriati, come il grembiule in pelle, i sottopiatti con la tasca, le posate per i formaggi, e contare su griglie dedicate ai diversi cibi, dalle carni alle polpette, dalle verdure ai formaggi. Ma prima del BBQ c’è la cura di sé, e allora cosa c’è di meglio che un bavaglio da attaccare allo specchio per regolarsi la barba senza sporcare il lavandino?

Non sarà un trend di breve periodo quello proposto da IPAC con Happytappi della linea I Genietti, la nuova collezione di tappi multifunzionali in acciaio inox 18/10 ispirata al mondo del riuso e del riciclo. Progettati per soddisfare le più svariate esigenze, danno nuova vita e personalizzazione ai classici barattoli in vetro per le conserve: dal tappo grattugia al tappo per tagliare frutta e verdura; dal tappo portacaramelle al tappo per montare panna o maionese... Insomma, un vaso, mille usi!

La gamma di accessori reisenthel dedicati alle mamme e ai più piccoli si amplia e da oggi conta su due nuovi must have: familybag e babycase. Fare shopping con familybag sarà più divertente per i bambini e renderà le mamme più tranquille: questa borsa leggera e capiente con tante tasche, oltre ai manici per portarla a mano o a tracolla, ha un manico più basso, a misura di bambino. Così quando le mamme avranno le mani occupate, i bimbi potranno aggrapparsi alla pancia dell’orsetto Anton senza rischiare che si allontanino. Babycase, invece, è irrinunciabile per le neo mamme: una borsa compatta con due tasche per le creme e i detergenti, due fasce elastiche per le salviettine, un’ampia tasca per i pannolini, un tappetino–fasciatoio e un sacchetto con coulisse per i pannolini o gli abitini sporchi. Tutto quello che serve, in pochissimo spazio, e sempre a portata di mano!

Protagonisti a HOMI anche il bijou e l’accessorio per rappresentare le tante anime della fantasia e della creatività. E’ proprio dal cuore della Toscana che nasce il gusto e l’eccellenza dello stile italiano, rappresentato da Giovanni Raspini con le sue creazioni uniche che ci raccontano la bellezza contemporanea dell’argento, dell’argento dorato e delle pietre. Come la collezione Oceano che svela tutto il fascino del colore e del movimento. La fusione nel metallo di luna ricorda il flusso e le onde del mare che si infrangono, creando spuma d'argento vivo e sferette di luce, queste ultime realizzate in agata blu, angelite (color cilestrino) e amazzonite (verde acqua). Una collana e un pendente, due bracciali, due anelli e due orecchini che vivono felicemente nel mondo luminoso delle pietre.

In occasione di HOMI è stata anche presentata la “Guida alla scelta dei coltelli da cucina” ampliata alle lame speciali, che illustra quali sono le lame che non possono mancare nelle nostre cucine e quali sono i principali elementi che fanno la differenza nella qualità dei coltelli. L’utile guida è realizzata da Zwilling, la cui esperienza e competenza nella fabbricazione di coltelli di qualità superiore dura da oltre 280 anni. Si trova presso le coltellerie di alto livello e nei negozi specializzati e sarà presto pubblicata online sul sito AIFB - Associazione Italiana Food Blogger.

Anche per questa edizione HOMI ha dato il meglio e si conferma ancora una volta una casa ricca di idee, gusti estetici, nuove direzioni dello stile e anticipazioni delle tendenze che hanno rivelato un elegante mondo di innovazione e creatività per gli ambienti, destinato a diventare storia del design e del costume.