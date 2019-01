Homi, a Fiera Milano Rho le novità sui mondi dell’abitare

di Silva Valier

La casa è da sempre uno dei luoghi più ricchi di stile e personalità, dove vivere con la famiglia o da soli, ma anche studiare e lavorare. Tutto si svolge fra le pareti domestiche, abitate da persone ma anche da idee, stili, gusti, modi di vivere.

In tutto questo HOMI, il Salone degli Stili di Vita di Fiera Milano, in scena dal 25 al 28 gennaio, rappresenta un’occasione unica per scoprire le proposte più interessanti sui mondi dell’abitare e degli accessori per la persona e individuare le tendenze che caratterizzeranno la prossima stagione.

Un appuntamento irrinunciabile per i molti visitatori professionali e un’occasione unica di business per i 1.150 espositori, di cui il 27% stranieri provenienti da 38 Paesi, che presentano in anteprima le proposte più interessanti sui modi dell’abitare e sugli accessori.

Ampia e trasversale la proposta merceologica: prodotti dedicati al mondo del interior design, decorazioni d’arredo, oggetti per la tavola, utensili, tessuti e tessili per la casa, essenze e profumazioni per ambienti, bijoux, ma anche oggettistica da regalo, da cerimonia e da ufficio.

Nei quattro giorni della rassegna l’esclusivo Concept Store Bialetti affacciato sulla promenade di Corso Italia Est del polo fieristico di Rho è più che mai l’indirizzo di riferimento per una full immersion nel mondo del caffè Bialetti. Bialetti, universalmente conosciuto per aver inventato la Moka, presenta un’altra inimitabile invenzione: Il Caffè d’Italia, una linea completa di miscele - disponibili in capsule e in macinato per Moka ed Espresso – la cui composizione si rifà alle abitudini di gusto e di consumo delle diverse città italiane (l’ultima nata è la miscela in capsule Palermo). Ad accompagnare la nuova linea ci sono la nuova ultra-compatta Break nel settore delle macchine espresso e la collezione Primavera nel settore degli accessori.

Un anniversario importante per Ballarini che compie 130 anni. Un percorso iniziato nel 1889 che oggi, anche grazie all’ingresso del Gruppo Zwilling, continua nel segno dell’innovazione e dell’internazionalizzazione. Per celebrare l’anniversario, Ballarini ha proposto una limited edition caratterizzata da un rivestimento antiaderente rinforzato con particelle di diamante naturale e realizzata in 1889 esemplari, richiamando in questo modo l’anno di fondazione, Lavabile in lavastoviglie, è uno strumento creato con le più moderne tecnologie e con le migliori materie prime, pensato per i collezionisti ma anche per essere utilizzato su tutte le fonti di calore, dal gas all’induzione, fino al forno grazie al suo manico in acciaio. Un utensile celebrativo che può essere personalizzato anche con le proprie iniziali per renderlo esclusivo.

Torna per la terza edizione a Homi l'architetto e designer Toshiyuki Kita, con i mobili in cedro rosso, realizzati dagli artigiani della prefettura di Akita nel nord del Giappone. Akita Collection coniuga natura, design e tecnica nei complementi per la casa dal gusto minimal ma fortemente spirituale. Il designer comunica il tema dell’abitare con un equilibrio dato dall’interazione tra design e materiali provenienti dalla natura, per una conciliazione tra ambiente e umanità. La collezione si arricchisce con i nuovi tavoli Yuzawa e Oga, il mobile tv Nikaho, i paraventi Noshiro e la sedia Odate, per una proposta living che coniuga tradizione e grande abilità artigianale.

Da Guzzini in-door e out-door non sono mai stati tanto vicini. Si chiama Rapa Nui e può creare atmosfere, giocare con la luce o proteggere dagli insetti… Si tratta di un oggetto multifunzionale pensato da Spalvieri & Del Ciotto per alloggiare con eleganza bastoncini profumati, per diventare un simpatico portacandele per l’outdoor o per fungere, in estate, da base per gli zampironi. Il diffusore viene proposto nella versione in appoggio da tavolo o a terra e nella versione sollevata grazie all’asta che lo sorregge. Realizzato in melamina sarà disponibile in sei varianti colore: nero, bianco, grigio, rosso corallo, azzurro e giallo.

L’eccellenza produttiva di Sambonet, tra ricerca tecnologica e cura artigianale, si rinnova oggi nell’inedito progetto Tailor Made al servizio di chi desidera esprimere la propria personalità, anche a tavola! La vocazione al design del brand made in Italy viene declinata in un prodotto realizzato su misura, che incontra le esigenze di chi ama regalare o regalarsi oggetti esclusivi. Un’ampia scelta tra modelli dallo charme moderno, classico oppure più votato al design. Finiture lucide, argentate, effetto Vintage o Antique, mixate con affascinanti colorazioni, grazie all’avveniristica tecnologia PVD. Infine, l’incisione di un logo che aggiunga un dettaglio di stile, un monogramma che rappresenti un tocco di personalità oppure di una data che imprima nel tempo un momento indimenticabile.

Dopo il riconoscimento del red-hot design Award 2019 alla bag #urban newyork, la #urban collection firmata reisenthel si amplia e si arricchisce con #urban twin bikekasket copenaghen, borse portapacchi per coloro che scelgono la bici come mezzo di spostamento ogni giorno. Pratico e facile da agganciare alla bici grazie alle cinghie in velcro, #urban twin bikekasket copenaghen, è realizzato in tessuto di polipropilene rivestito e idrorepellente.

A chi adora le chips e gli spaghetti di verdure viene in aiuto lo Spiralizzatore mini 3 lame della linea Handy, prodotto da Tescoma, azienda leader mondiale nel mercato degli utensili da cucina e complementi per la tavola. È come un grande temperino con 3 lame intercambiabili per ricavare forme diverse: quella gialla per i noodles, quella verde per gli spaghetti e quella arancione per le chips a spirale. Gli ortaggi affettati si raccolgono nel contenitore sottostante, senza sporcare in giro, pronti per creare piatti originali. Dimensioni: ø 8,5 cm - h 17,5 cm.

Tra le varie proposte presentate da Brandani la linea Caos, molto vivace e colorata. Una collezione dedicata alla tavola più accesa, quella dei colori dalle tonalità più marcate. Il blu, il verde e l’arancio come protagonisti dei momenti più spensierati, parti integranti di una linea in porcellana articolata sulle componenti cardine della convivialità: dal set tavola 18 pezzi al piatto portata, dalle ciotoline al vassoio, “Caos” rappresenta una proposta accattivante per la tavola italiana, assecondata da una propria linea tessile.

Novità Home si apre oggi al contract e offre articoli caratterizzati dall’estetica, dalla funzionalità e dal confort. Mobili e complementi d’arredo realizzati con materie prime dei luoghi di origine, spesso con legni di recupero che sanno di storie vissute, capaci di valorizzare gli ambienti di un hotel, di un ristorante o di un bar, con un’attenzione trasversale alle esigenze di tutti i segmenti: dal bistrot al ristorante di qualità, dal B&B country fino alla location gourmet, dal bancone bar alla saletta da tè. Il catalogo di Novità Home è un invito per i professionisti che lavorano nel mondo del contract (architetti, arredatori, interior designer) e che desiderano valutare vari stili: dal country allo shabby, dal vintage all’industrial, dal classico al wild spirit (l’esploratore), dal boho (Boheme) al wabi sabi (arredo rustico, vissuto, elegante).

Debutta a HOMI la nuova Moroni Gomma Lifestyle Design & Gift collection, che raccoglie le novità 2019 dei marchi internazionali distribuiti in Italia. Come Dutch Design Brand che presenta una bella collezione di sgabelli e tavolini in cartone robustissimo che portano fino a 200 kg. Sono disegnati e prodotti in Olanda all’insegna del 100% riciclabile. Forniti con una scatola con maniglia, si montano in due minuti.

Sono modelli pensati per un uso sia ludico che funzionale gli articoli di valigeria per bambini Ridaz, una collezione di mini trolley e mini zaini distribuiti in esclusiva sul mercato italiano da Compagnia del Viaggio. I trolley sono dotati di quattro ruote girevoli per giocarci e trascinarli come una vera auto, ma anche di una maniglia trolley retraibile per trasportarli come vere valigie. In polipropilene di altissima qualità, resistente e leggero, hanno una doppia maniglia di chiusura, interno con elastici ferma oggetti e divisorio staccabile con tasca.

L’area HOMI Fashion &Jewels, il settore dedicato agli stili della persona, propone novità e tendenze nel mondo dei bijoux, dei gioielli selezionati e di nicchia e dell’accessorio moda. Qui è presentata un’ampia offerta creata da realtà storiche del made in Italy, nomi giovani e ricchi di creatività e brand internazionali. Come l’aretina Lebole Gioielli che presenta raffinati orecchini singoli della collezione Middle Ages, originali e colorati. Realizzati in due dimensioni, fondono trine d’argento galvanizzato oro e pietre naturali, come nel Medio Evo fiorentino.

Ampio spazio anche alle essenze e alle profumazioni per ambienti a HOMI, palcoscenico privilegiato per il settore. Wally 1925 percorre Le Vie Aromatiche, un passaggio obbligato per chi ama gli odori che scaturiscono dalla natura. I boschi, le radure, gli orti sono ricchi di questi aromi, erbe profumate, spezie, odori che è piacevole annusare e difficilissimo catturare. Wally 1925 li ha cercati, catturati e racchiusi in bottiglia. Sono tre le essenze create e confezionate in bottiglie da 250 cc. Mirto e Cisto, Ginger, Foglie di Pomodoro. Ora quel profumo si può tenere in casa, su un tavolo, e farsi abbracciare da memorie e sensazioni.

Presente a Homi anche l’universo olfattivo di Dr. Vranjes Firenze con la fragranza Ginger Lime, esuberante profumo di zenzero e lime. Ginger Lime è disponibile nell’iconica bottiglia e in raffinati complementi d’arredo di cristallo, ma anche in Candele, Lamparfum e Fragranze Biancheria. È così possibile scegliere l’accessorio profumato ideale per ogni tipo d’ambiente, in relazione ai propri gusti, alle stagioni, a spazi, volumi e luci… Le fragranze Dr. Vranjes Firenze vestono gli spazi come abiti su misura.

Il dialogo con la casa continua anche in città, presso l’High Tech Milano, si chiama Connection Base ed è la prima serie interattiva di pentole Moneta che grazie alla tecnologia QR Code (Quick Response Code), tecnologia impiegata per memorizzare informazioni generalmente destinate a essere lette tramite uno smartphone, integrata nel rivestimento della pentola, permette di accedere alle ricette de Il Cucchiaio D’Argento, in base ai propri gusti alimentari e stili di cucina. Ci si connette, si risponde al «test di personalità culinaria» (le domande sono poche e semplici) ed ecco le ricette più congeniali personalizzate.

Nuovi format per i prossimi appuntamenti: dal 13 al 16 settembre HOMI Fashion & Jewels a cadenza semestrale e HOMI Outdoor a cadenza annuale, mentre l’appuntamento con HOMI, il Salone degli Stili di Vita, si concentrerà in un’unica grande edizione nel mese di gennaio