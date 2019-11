HOMI, presentata l'edizione 2020 del Salone degli Stili di Vita

Si terrà dal 24 al 27 gennaio 2020 a Fieramilano (Rho) HOMI, Il Salone degli Stili di Vita che racconta le tendenze e gli stili dell’abitare: un appuntamento che rafforza la sua identità di piattaforma europea per il design di qualità e di ricerca, proponendo una selezione ampia e allo stesso tempo mirata nella qualità, che spazia dalla decorazione alla tavola, dalla cucina al tessile, dalle fragranze al gifting e al festivity.



Anticipatore delle tendenze e attento osservatore del mercato, il salone ospita brand storici e consolidati accanto ai nuovi designer. In linea con le esigenze di un settore sempre più specifico, convivono infatti all’interno di HOMI molteplici proposte -dall’artigianato all’innovazione, dal made-in-Italy all’internazionalità - che rendono il salone un punto di riferimento privilegiato in un mondo in continua evoluzione.



Un’offerta ricca e articolata ma agevolmente fruibile grazie al nuovo assetto della manifestazione, che supera la mera suddivisione merceologica per seguire le nuove logiche distributive, strutturandosi attorno a tre percorsi di visita costruiti per rispondere alle esigenze degli operatori in visita e a diversificate consumer-experience.



Il primo percorso è HOME Retail Inspiration - dedicato in particolar modo al target di negozi specializzati, alla distribuzione organizzata e alle piattaforme e-commerce - che al suo interno presenta una selezione estremamente varia e versatile, che a sua volta si declina nelle due aree Fragrance Inspiration e Textile Inspiration, entrambe caratterizzate per la ricchezza dell’offerta proposta.







Con HOME Boutique&Design spazio invece alla manifattura di qualità che si rivolge ai department store e ai concept store di ricerca, come anche agli interior designer, agli architetti, e agli operatori del settore alla ricerca di proposte originali e innovative. Al suo interno l’area Creazioni Italiane sarà interamente dedicata all’artigianato italiano e al design made-in-Italy mentre World Designers riunirà assieme le proposte a più alto contenuto di ricerca, qualità e unicità provenienti dai designer internazionali.



Si rivolge al mercato della distribuzione multi-prodotto e dell’import-export internazionale HOME International Delivery grazie alla sua ampissima gamma di prodotti e di fasce prezzo che rispondono alle esigenze del canale retail più sensibile alla competitività in termini di margini e product-mix. Tante le proposte innovative e gli spunti per ciascuna delle varie sottosezioni, compresa quella dedicata ai gadget e alla cartoleria.



Infine presente all’interno di HOMI Gennaio è la proposta di Festivity - visitabile con un calendario specifico dal 22 al 26 gennaio – il settore dedicato agli articoli per le festività tradizionali e per le grandi occasioni con un focus sulle decorazioni natalizie e sull’arte del presepio. Anche in questo caso, le date e il percorso personalizzati, hanno l’obiettivo di accrescere la sinergia nel settore, andando incontro alle esigenze di espositori e buyer.



E ancora workshop, talk e momenti di incontro completeranno l’offerta della manifestazione, proponendo agli operatori in visita un panorama sulle tendenze del mercato, idee e suggerimenti importanti per la crescita del loro business.



Appuntamento con HOMI, il Salone degli Stili di Vita dal 24 al 27 gennaio 2020, con preapertura (22-26 gennaio) per i soli operatori legati al mondo Festivity.