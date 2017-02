Hublot presenta la collezione Classic Fusion Italia Independent

Dal 2014, la partnership che associa Hublot a Italia Independent e Lapo Elkann ha prodotto due collezioni. Se finora ogni edizione era una declinazione del mitico orologio Big Bang Unico, oggi la magia di questa sinergia straordinariamente creativa si è riversata sul modello Classic Fusion. Il suo nome sembra predestinarlo a questa nuova serie speciale: mai un orologio aveva raggiunto un pari livello di fusione tra classicità e innovazione.



Una missione cucita ‘su misura’, è il caso di dirlo, per Lapo Elkann, più volte definito "l'uomo più elegante del mondo" e che ha fatto del ‘su misura’ e della personalizzazione la propria firma distintiva. Lapo ha infatti dato vita al programma “Tailor Made” per Ferrari, concetto che ha ripreso e ampliato con Garage Italia Customs (automobili, barche, aerei, elicotteri, che propone con uno straordinario livello di personalizzazione e di creatività innovativa per tutta l’industria “motion”). Applica inoltre questo suo know-how alle creazioni che disegna per Hublot e Italia Independent.



La sartoria Rubinacci non è stata scelta a caso. Dal 1932, tre generazioni di Rubinacci si sono succedute alla guida di questa istituzione del buon gusto e dell'eleganza maschile: Gennaro, il nonno fondatore, Mariano, il padre attualmente titolare della casa napoletana e, naturalmente, Luca, uno degli uomini più fotografati del pianeta grazie al suo stile unico, a capo della boutique di Milano. Con il loro savoir-faire hanno vestito personaggi del calibro del duca di Kent e del cantante Bryan Ferry, passando naturalmente per la famiglia Agnelli, della quale Lapo Elkann è il degno erede.



Nei suoi archivi, la casa Rubinacci possiede la più bella collezione di stoffe antiche. È qui, tra i 60.000 metri quadrati di preziosi pied de poule, tweed e velluti vari, che Hublot e Lapo Elkann hanno trovato una collezione di tartan, tessuti di lana a quadri colorati risalente agli anni ’70, alla quale hanno ridato vita integrandola nel Classic Fusion in versione cronografo. Quadrante e cinturino sono quindi prodotti utilizzando i suoi preziosi tessuti per offrire a questa gamma di orologi dal diametro di 45 mm un risultato finale di estrema eleganza. "La vera sprezzatura!”

Ricardo Guadalupe, CEO di Hublot: “Siamo molto orgogliosi di poter proseguire questa partnership con Italia Independent e Lapo Elkann, la cui creatività e personalità ci stupiscono ancora ogni giorno. Questo nuovo progetto è stato per noi un’esperienza straordinaria: mettere la capacità di innovazione tecnologica e la volontà di sperimentare di Hublot al servizio di quel monumento all’eleganza italiana che è Rubinacci e dell’incomparabile senso dello stile di Lapo Elkann. Il Classic Fusion Italia Independent rappresenta davvero la fusione di queste tre eccellenze.”



Lapo Elkann, fondatore e direttore artistico di Italia Independent: "In quanto creativo, ho sempre fatto della personalizzazione e del ‘su misura’ il fulcro dei miei progetti, perché per me rappresentano il vero lusso. È in questo spirito che creo e disegno oggetti unici, che corrispondono al mio gusto e alle mie esigenze, ma che procurano anche piacere e soddisfazione ai miei clienti. Apprezzo il fatto che diventino veramente miei, che diventino oggetti distintivi, ed è quello che avviene con la collezione Classic Fusion Italia Independent".



Luca Rubinacci: “Ho scelto questi tessuti pensando agli abiti che realizziamo per Lapo Elkann, partendo da colori stravaganti come un tartan multicolore di una tonalità sportiva fino a un pied de poule classico, molto gentleman italiano, che ho voluto bianco e nero in riferimento alla sua squadra del cuore, la Juventus di Torino. Non immaginavo che si potesse mettere la lana sui cinturini e sul quadrante di un orologio. Hublot ci è riuscito e il risultato finale va oltre le mie aspettative. Abbiamo ottenuto un orologio equilibrato, con un effetto né troppo pesante né troppo leggero dei pattern.”