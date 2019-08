Sex toys, i 10 must have dell'estate: Polp Fiction, Trottolino Amoroso e...

I sex toys d’estate tirano, tirano eccome. Lo shop online per il piacere MySecretCase, in questi giorni in onda su Mediaset, Paramount Channel e Reti Discovery con il suo secondo spot tv, conferma l’interesse sempre più crescente del pubblico: i sex toys protagonisti dello spot, ad esempio, tra luglio e agosto hanno registrato un +20% delle vendite. “Ad agosto l’indirizzo di spedizione è spesso uno stabilimento balneare” afferma Norma Rossetti, founder di mysecretcase.com, a dimostrazione di come anche i sex toys vadano in ferie… nel trolley dei viaggiatori. Le abbiamo chiesto quali siano i più amati dagli italiani, cioè i più venduti prima e durante le vacanze, ed ecco la top 10 dei must have dell’estate.

1- Polp Fiction

Marino, waterproof, accessibile e tenerissimo, Polp Fiction è un succhia clitoride a forma di polipetto perfetto per essere portato in viaggio con sé perché è ricaricabile via cavo USB, non si capisce cosa sia e con le sue 9 modalità di suzione è anche molto potente. In assoluto il preferito dalle donne.

2- Lush Bullet Vibrator

Questo ovetto vibrante wi-fi resta il campione indiscusso dell’estate: lei lo indossa e il partner sceglie e modula le vibrazioni da lontano, anche lontanissimo, tramite app. Al mare ha un suo perché: avete mai provato a fare sesso a distanza di bagnasciuga, mentre lei nuota e tu sei spiaggiato? Cercate una cabina in cui concludere.

3- Trottolino Amoroso

A dispetto del nome, Trottolino è un vero macho, un vibratore realistico, rotante e potente che stimola il punto G massaggiando le pareti vaginali. Combina in sé virilità, tecnologia e animo pop, per donne in cerca di qualcosa di spiritoso ma forte. 4- Lovetto Da non confondere con il Lush, Lovetto è un ovetto vibrante con telecomando regolabile a breve distanza (5 metri), divertente da utilizzare a cena, ad una festa o in camera come preliminare a due. Gettonatissimo.

5- Tiramisù

Piccolo, discreto, utilissimo, è un anello fallico con bullet vibrante per dare un aiutino a lui e stimolare lei. Da inserire alla base del pene eretto, va tenuto per circa 15 minuti per durare di più e venire insieme.

6- Secret Panty 2

Questo kit comprende slip in pizzo, mini vibratore da nascondere nelle mutandine e telecomando. Particolarmente potente grazie alle sue 10 modalità di vibrazione, è un must per le coppie in cerca di un diversivo… e di mutandine molto speciali.

7- Orgasmic Rabbit

Un vibratore supersonico che supera ogni aspettativa. Non solo vibra e ruota, ma stimola clitoride, vagina e punto G con 7 modalità di vibrazione diverse. La sua texture trasparente con sfere a vista lo rende un capolavoro del kitsch anni Ottanta. Un vero cult del piacere femminile.

8- Hardito

I finger vibe o vibratori da dito sono la nuova frontiera dei preliminari: infili all’indice e stimoli clitoride, testicoli, pene, perineo, capezzoli, collo, orecchie con una marcia in più. Hardito piace alle coppie di neofiti dei sex toys perché apparentemente innocuo: vibra ma solo dove vuoi tu.

9- Pussy Playballs

Queste palline vaginali per tenersi in forma anche al mare piacciono per diversi motivi: hanno 4 pesi diversi da combinare a seconda della tonicità dei propri muscoli vaginali; la pochette color pesca in dotazione è perfetta per portarle sempre con sé e hanno un prezzo accessibile. Si vede che sono state pensate da una donna, Rianne Swierstra.

10- Piacere Fluido

Non sarà un sex toy, ma è comunque il prodotto intimo più richiesto. Piacere Fluido è il lubrificante ad acqua firmato MySecretCase inodore, insapore e dalla consistenza leggera che non unge, non macchia e non appiccica. Compatibile con sex toys e preservativi, piace perché ha un pratico dosatore anti-spreco e accontenta tutt*