Moda come forma di investimento? I 5 must-have per andare sul sicuro

Si sa che nel mondo della moda di oggi le tendenze cambiano sempre più velocemente, e talvolta non tutti i must-have del momento si rivelano essere degli investimenti ragionevoli. Per questo motivo Stylight (il più grande fashion aggregator in Europa) e Rebelle, (piattaforma per l’acquisto e la vendita di prodotti luxury second hand) hanno unito le loro forze per presentare la perfetta Fashion Investment Guide 2019.

Rebelle ha indicato le categorie, i colori, i materiali ed i nomi dei brand con il più alto valore di rivendita, che poi sono stati applicati ai 50 prodotti di lusso più cliccati su Stylight degli ultimi 6 mesi: così è nata la Fashion Investment Guide. Ecco 5 degli articoli di lusso più ricercati del 2019, che oltre ad essere super trendy, sono anche un buon investimento.

#1 GUCCI MARMONT

I dati di Stylight confermano che tra le borse più popolari del momento c’è la ormai famosa Gucci Marmont in velluto rosa. Il prezzo originale di questo modello è di € 1.490, e può essere rivenduto a € 1.100. Invece per il classico modello in pelle nera, il valore attuale è di € 1.690 e può essere rivenduto a € 1.200. Sebbene il valore di rivendita del modello in velluto rosa sia più alto, il modello in pelle nera, è più indicato in termini di fashion investment, perché con queste caratteristiche la borsa viene rivenduta più facilmente e più velocemente.

5 REASONS WHY la Gucci Marmont è un fashion trend investment:

Borsa : 1 ° categoria con alto valore di rivendita

Pelle : 2 ° materiale con alto valore di rivendita

Gucci : 5 ° brand con alto valore di rivendita

Nero : 1 ° colore con alto valore di rivendita

Design iconico con logo statement

#2 DIOR SADDLE BAG

La Dior Saddle bag è diventata un must-have fin dal momento in cui è stata presentata da John Galliano nel 1999 durante la sfilata S/S 2000, ed è tornata ufficialmente in passerella durante la fashion week A/W 2018 grazie alla designer Maria Grazia Chiuri. La borsa è disponibile in diversi materiali, dimensioni, colori e fantasie, e può essere reinterpretata con le sue sfarzose tracolle.

Il valore di rivendita della Dior Oblique in Canvas è di € 2.100 e si avvicina molto al prezzo originale di € 2.300, mentre il prezzo di rivendita del modello 1999/2000 ha visto un aumento che va oltre il 200% rispetto all’anno scorso con un valore di rivendita di € 1.200.

5 REASONS WHY la Dior Saddle bag è un fashion trend investment:

Borsa : 1 ° categoria con alto valore di rivendita

Pelle : 2 ° materiale con alto valore di rivendita

Dior : leggendario marchio di lusso, tra i primi 10 brand con un alto valore di rivendita

Cammello : 3 ° colore con alto valore di rivendita

Design iconico e statement piece

#3 GUCCI PRINCETOWN SLIPPER

Le slippers Princetown di Gucci sono una combinazione di comfort, lusso e design, e si possono trovare in diversi colori e fantasie. Il modello di mules con le iconiche api di Michele ed i ricami a stella in filo d’oro è uno dei modelli più ricercati su Stylight degli ultimi mesi e si è certamente guadagnato l’appellativo di “Statement Piece”.

Nella categoria “scarpe” la slippers Gucci Princetown si trova tra le più vendute del 2018/19. Il loro prezzo di retail è di 650 € ed arrivano ad avere un valore di rivendita superiore ai 450 €.

5 REASONS WHY le Gucci Princetown sono un fashion trend investment:

Scarpe : 5° categoria con alto valore di rivendita

Pelle : 2 ° materiale con alto valore di rivendita

Gucci : 5 ° brand con alto valore di rivendita

Nero : 1 ° colore con alto valore di rivendita

Design iconico con moschettone in oro statement

#4 FENDI BAGUETTE BAG

La leggendaria borsa degli anni ’90 è famosa per aver conquistato il cuore di Carrie Bradshaw in Sex and the City, diventando così una delle prime it-bag nella storia della moda. 20 anni dopo, la Fendi Baguette è tornata ad essere una delle borse più ricercate. Secondo i dati di Rebelle, i prezzi dei modelli second hand sono aumentati notevolmente negli ultimi mesi, e la Fendi Baguette ha attualmente un prezzo che varia tra i 2.000 € ed i 3.000 € a seconda del modello, ottenendo così un prezzo di rivendita che si mantiene altrettanto elevato.

5 REASONS WHY la Fendi Baguette è un fashion trend investment:

Borsa : 1 ° categoria con alto valore di rivendita

Fendi : 4 ° brand con alto valore di rivendita

Marrone : 2 ° colore con alto valore di rivendita

Design iconico degli anni ’90 con logo statement

#5 NIKE 10 AIR FORCE OFF-WHITE

Senza dubbio, le sneakers di Alexander McQueen o le Triple S di Balenciaga sono tra i modelli più ricercati, ma questo non significa che il loro valore rimarrà invariato negli anni a venire, quindi nel caso si voglia dare l’appellativo di “oggetto da collezione” all’amata sneakers, i modelli su cui investire sono quelli delle capsule collection o delle limited edition, come le Airforce Nike x Off-White. Il prezzo iniziale di retail di queste scarpe era di 170 € ed è attualmente venduto online a 2.507 € su Farfetch.

5 REASONS WHY le sneakers in limited edition sono un fashion trend investment:

Scarpe : 5° categoria con alto valore di rivendita

Pelle : 2 ° materiale con alto valore di rivendita

Nike x Off-white : partnership esclusiva di due brand

Limited edition : gli articoli in edizione limitata hanno spesso un valore di rivendita più elevato